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Названі продукти, які не варто їсти на ніч: несподівані страви

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Вечеря - фото 1
Вечеря / pinterest

Якщо у вас не виходить вечеряти за 3-4 години до сну, хоча б не вживайте перед сном деякі продукти. Слід враховувати, що організм не здатний ввечері повноцінно перетравлювати висококалорійну і жирну їжу, гострі продукти, вуглеводи і глюкозу.

Тверді сорти сиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування і розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири. Про це пише doc.ua.

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Страви з використанням соєвого соусу. Головний недолік – сіль. Якщо не хочете замість сну мучитися він спраги, бігати в туалет, а вранці прокинутися з набряками, то виключіть цей продукт з меню вечері.

Алкоголь. Алкоголь, попри здатність занурювати людей в швидкий сон, заважає організму переходити в глибоку фазу здорового сну і в цілому знижує його якість. Це, природно, позбавляє вас можливості добре виспатися.

Рис – в ньому міститься багато крохмалю, а значить і швидких вуглеводів, які порушують процес травлення.

Фаст-фуд. Таку їжу не корисно їсти в будь-який час доби, а ввечері тим більше. Фаст-фуд містить багато жиру, солі та цукру. При його вживанні неспокійна ніч забезпечена.

Шоколад – це швидкі вуглеводи з кофеїном, які заважають не тільки тримати вагу в нормі, але і погіршують самопочуття.

Названі продукти, які не варто їсти на ніч: несподівані страви - фото 460013

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