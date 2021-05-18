Шотландка скинула 57 кілограмів: розповідаємо, як їй це вдалося

Знайомтеся, це Дора Ньютон. Жінці знадобилося півтора року, щоб повністю перетворити себе та змінити погляди на життя. Особливої уваги заслуговує те, що їй вдалося схуднути на приголомшливі 57 кілограмів.

Багато хто скаржиться на те, що коронавірус і самоізоляція погіршили їх рівень життя, привели до проблем зі здоров'ям і набору зайвої ваги. Але є і зворотний приклад, коли саме карантин допоміг змінити життя на краще. Як пише Glasgow Live, наша нова героїня одна з таких.

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27-річна Дора Манчіні Ньютон з шотландського міста Бішопбріггс, розташованого поруч з Глазго, після розпочатих у кінці 2019 року проблем із сімейним бізнесом почала боротися зі стресом. Але вона не лягла на диван, заїдаючи образу смаколиками, за прикладом багатьох, а зайнялася спортом. У цьому їй активно сприяв чоловік.

"Ідея зайнятися спортом була не моєю. Я завжди боялася спортзалів, тому що соромилася своєї ваги та зовнішності", – розповіла Ньютон.

Подружжя дружно сіло на дієту та почало використовувати час, що звільнився на фізичні вправи. Спочатку вони разом ходили до спортзалу, а коли він закрився через обмеження, продовжили заняття вдома.

Замість фастфудів та іншої калорійної їжі вони перейшли на кисломолочну продукцію, рис, овочі та куряче м'ясо. Якщо раніше шотландка їла, не перестаючи, і ніяк не могла насититися, зараз вона підходить до цього процесу свідомо, відчувши задоволення від якісних і корисних продуктів.

У результаті за півтора року Дора скинула 57 кілограмів. У ній тепер неможливо впізнати колишню пишнотілу жінку, яка виглядала років на 10 старшою за свій вік.

Змінилися і її погляди на життя. Тепер вже вона сама готова поділитися своїм досвідом і має намір вчитися на фітнес-тренера.

"Після 1 року і 6 місяців крові, поту і сліз я, нарешті, досягла того, чого хотіла. Я перевернула своє життя і відчуваю себе чудово", – пише Ньютон у своєму фейсбуці на тлі двох фотографій "до" і "після" схуднення.

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