Як не захворіти після водохресного купання: поради лікаря

У ніч на вівторок, 19 січня, християни відзначають свято Хрещення Господнього. І традиційно в цей день проходять купання в ополонці. Якщо ви хочете зануритися і не захворіти, тоді варто дотримуватися кількох порад.

Лікар-кардіолог Лілія Кириліна розповіла, що перш ніж зайти в воду потрібно змочити нею руки, обличчя, лікті, живіт і спину, а потім тільки зануритися повністю.

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Людині, що вперше буде купатися в ополонці не варто бути в холодній воді більше 20 секунд. Вважається, що під час купання потрібно зануритися у воду з головою три рази, але лікар не радить цього робити, тому що крижана вода може викликати холодовий шок.

Крім того, занадто різке занурення може спровокувати стрибок тиску і пульсу, а надто повільне – озноб. В такому випадку, потрібно знайти "золоту середину", а значить спершу дати організму звикнути, змочивши спочатку перераховані вище частини тіла. Лікар рекомендує взяти з собою на купання змінний одяг, взуття, шапку і кілька махрових рушників. І найкраще, якщо одяг буде вільним, щоб його можна було легко надіти, без різних шнурівок, застібок і ґудзиків. Також підготуйте термос з гарячим чаєм, який допоможе швидше зігрітися.

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