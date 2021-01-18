Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів

У кожного траплялось таке, що зовсім не хотілось братись за якусь справу. І скільки б мотиваційних книг не лежало на полиці, інколи навіть для них бракує сил та енергії. Тому пропонуємо випробувати правило 5 секунд, яке дозволить налаштуватись на завдання, для кого бракує бажання.

Це правило 5 секунд ніяк не пов'язане із легендою про те, що можна підняти з підлоги їжу. І не лише тим, що це дієвий лайфхак, а не дивне виправдання, чому канапку досі можна їсти. Зважаючи на те, що пандемія не додала людям мотивації для дій, а лише сильніше вдарила по бажанню бодай щось робити, дуже складно зібратись та взятись за справді важливі справи. Саме тут на допомогу і приходить просте правило 5 секунд.

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Що воно означає?

Відповідно до правила 5 секунд, достатньо просто порахувати від 5 до 1, щоб нарешті почати діяти.

Як працює правило 5 секунд?

Звучить занадто просто, чи не так? Але в цьому і родзинка цього способу. Хоч він видається надто легким та навіть кумедним, але насправді є дуже дієвим. Річ у тому, що підсвідомо зворотний відлік асоціюється з виконанням певної дії, тобто ви вже налаштовані на те, що незабаром завершите завдання. Ще одна причина, чому правило справді працює, це бажання не суперечити собі ж. Якщо ви взяли з себе обіцянку почати щось робити, то внутрішнє сумління не даватиме вам спокійно відмовитись від цього.

Що таке правило 5 секунд

У яких випадках можна використовувати правило 5 секунд?

Насправді, варіантів безліч, адже лайфхак підходить для майже будь-якої ситуації. Навіть ранковий підйом за будильником можна полегшити з цим правилом, а не відставляти неприємну мелодію на кожні 5-10 хвилин. Менше роздратування гарантовано!

Також правило підходить для інших стресових ситуацій: коли потрібно комусь зателефонувати чи провести складну бесіду, почати новий проєкт, записатись у спортзал, почати бігати вранці чи навчитись готувати шоколадний торт. І навіть у суперечках лайфхак працює, адже на піку дратівливості можна також відрахувати від 5 до 1, щоб заспокоїтись та не погіршувати ситуацію.

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