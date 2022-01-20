Три суперпродукти для швидкого підняття настрою

Щастя – поняття відносне, адже кожна людина вкладає в нього щось своє. Однак мало хто знає, що радість та позитивні емоції можна викликати за допомогою хорошого харчування.

Гормон, який відповідає за відчуття щастя, називається серотонін. Активізувати його вироблення організмом непросто, оскільки це досить складний процес, пише elle.

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Вівсяна каша має низький глікемічний індекс. Такі продукти підтримують рівень цукру в крові, а водночас і ваш настрій на стабільному рівні. Вівсянка також містить селен, що "підвищує настрій".

Чорниці. Якщо ви дбаєте про своє ментальне здоров'я і займаєтеся профілактикою вікової деменції, вам не обійтися без чорниці. У цих ягодах багато антоціанів, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості, допомагають протистояти зниженню когнітивних здібностей, покращують короткочасну пам'ять і навіть нормалізують координацію рухів.

Перець чилі. Пробуючи його смак, людина відчуває печіння, разом з яким відбувається викид ендорфінів, подібний до того, що спостерігається після тривалого тренування в спортзалі.

Перець чилі

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