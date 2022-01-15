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Цей сік позитивно впливає на рівень поганого холестерину

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Сік - фото 1
Сік / pinterest

Апельсиновий сік – багате джерело вітаміну С, фолієвої кислоти і флавоноїдів. Вчені з’ясували, що напій може позитивно впливати на рівень холестерину в крові.

Занадто велика кількість холестерину може призвести до серцевих захворювань та інших ускладнень зі здоров'ям, пише eatthis.

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Апельсиновий сік без додавання цукру – чудовий напій для загального стану здоров'я, який може забезпечити організм необхідними поживними речовинами. "100% апельсиновий сік – це натуральний солодкий напій, що не містить жирів і натрію, багатий на вітаміни і мінерали", – говорять фахівці.

Було доведено, що вживання апельсинового соку знижує ще один фактор ризику серцевих захворювань – високий кров'яний тиск. Так вживання фруктового соку ефективно знижує діастолічний артеріальний тиск (нижнє значення артеріального тиску) у дорослих.

Ще одне дослідження показало, що апельсиновий сік може покращити ліпідний профіль крові у людей із гіперхолестеринемією (високим показником холестерину).

Цей сік позитивно впливає на рівень поганого холестерину- фото 492235
Цей сік позитивно впливає на рівень поганого холестерину

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