Сексу не буде: названі продукти, які значно знижують рівень тестостерону

Зниження лібідо, зменшення кількості сперматозоїдів, відчуття втоми – все це може бути наслідком зниженого тестостерону в організмі чоловіка. Крім внутрішніх процесів на стан гормональної системи певною мірою впливає й раціон.

Тестостерон є одним з головних статевих гормонів в організмі. Хоча у чоловіків виробляється більше тестостерону, він також є важливим гормоном для жінок, пише healthline.

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Цукор підвищує рівень цукру в крові, що призводить до підвищеного вироблення гормону інсуліну. Гормон інсулін, будучи антагоністом тестостерону, практично миттєво знижує рівень тестостерону.

Алкоголь. Експеримент, проведений ще у 80-х роках минулого століття, показав, що спиртні напої вкрай негативно позначаються на концентрації головного чоловічого статевого гормону. Добровольцям щодня давали алкоголь у кількості, еквівалентній 0,5 л віскі. Рівень тестостерону знизився вже через 72 години з початку експерименту.

М'ята. Дослідження свідчать, що м'ята також знижує рівень тестостерону. З перцевої м'яти отримують чудовий заспокійливий чай, але ментол у м'яті впливає на рівень тестостерону.

Молочка. Багато людей, які бажають підвищити рівень тестостерону, відмовляються від молочних продуктів. Це може бути пов'язано з тим, що деяке коров'яче молоко містить синтетичні або природні гормони, які можуть впливати на рівень тестостерону в організмі людини.

Названі продукти, які значно знижують рівень тестостерону

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