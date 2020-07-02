Три причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні

Стрибки на скакалці – ідеальний варіант для тренування вдома. Читайте про три головні причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні!

Поліпшення координації

Така вправа чудово впливає на нашу координацію і витривалість, стійкість і баланс в русі. Таким чином, ризиків підвернути ногу або не вписатися в поворот буде набагато менше, а ви будете відчувати своє тіло набагато краще. Тому не лінуйтеся і починайте тренування!

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Робота на різні групи м'язів

Які м'язи працюють під час стрибків на скакалці? Та практично всі! Під час заняття треба напружити прес, м'язи ніг під час стрибків і м'язи рук для обертання. Майже все тіло бере участь в роботі, а це значить, що стрибки на скакалці запросто можуть стати тренуванням для всього тіла нашвидкоруч, коли часу обмаль.

Користь для серця

Користь стрибків на скакалці і в тому, що вони допомагають тримати в тонусі серцево-судинну систему. Особливо корисно займатися зі скакалкою людям, які ведуть сидячий спосіб життя або зловживають жирною їжею. Всього 10 хвилин тренування рівносильні 40 хвилинам бігу.

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