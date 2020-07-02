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Три причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні

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Скакалка - фото 1
Скакалка / val

Стрибки на скакалці – ідеальний варіант для тренування вдома. Читайте про три головні причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні!

Поліпшення координації

Така вправа чудово впливає на нашу координацію і витривалість, стійкість і баланс в русі. Таким чином, ризиків підвернути ногу або не вписатися в поворот буде набагато менше, а ви будете відчувати своє тіло набагато краще. Тому не лінуйтеся і починайте тренування!

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Робота на різні групи м'язів

Які м'язи працюють під час стрибків на скакалці? Та практично всі! Під час заняття треба напружити прес, м'язи ніг під час стрибків і м'язи рук для обертання. Майже все тіло бере участь в роботі, а це значить, що стрибки на скакалці запросто можуть стати тренуванням для всього тіла нашвидкоруч, коли часу обмаль.

Користь для серця

Користь стрибків на скакалці і в тому, що вони допомагають тримати в тонусі серцево-судинну систему. Особливо корисно займатися зі скакалкою людям, які ведуть сидячий спосіб життя або зловживають жирною їжею. Всього 10 хвилин тренування рівносильні 40 хвилинам бігу.

Три причини почати стрибати на скакалці вже сьогодні - фото 413673

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Джерело: val
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