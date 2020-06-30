Чим замінити біг: три круті альтернативи

Не треба себе змушувати бігати, якщо цей вид активності вже котрий рік не приносить вам задоволення. Є купа інших видів аеробного навантаження, в них ви можете знайти себе, здоров'я і гарне тіло.

Скакалка

Стрибки через скакалку тренують відразу три необхідних для бігуна якості: витривалість, координацію і силу, але водночас не навантажують суглоби. Більш того, якщо у вас проблеми з каденсом, скакалка допоможе підвищити частоту кроків і скоротити час контакту стопи з поверхнею, а це ключ до швидкості.

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Йога

Нині ресурсів, звідки можна почерпнути інформацію про йогу, безліч. Йога, можливо, не така ефективна в тренуванні серцево-судинної системи, але вона, безперечно, є найкращим засобом для відновлення вашого тіла. Заковика лише в тому, що новачкам потрібно акуратно підходити до перших занять, щоб не отримати розтягнення м'язів.

Велосипед

Велосипедне тренування дає однаковий з бігом тренувальний ефект для серцево-судинної системи, але береже ваші м'язи, кістки і суглоби від повторюваного ударного навантаження. Велотренування, особливо з використанням пагорбів, зміцнює м'язи стегон, сідничні м'язи, ікри і безліч інших, дозволяючи уникнути дисбалансу.

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