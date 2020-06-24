Це корисна та проста вправа допомагає швидко схуднути

Прості вправи можуть допомогти залишатися у формі і схуднути. А один з найкращих способів зігнати накопичений за час карантину жир – це стрибки зі скакалкою. Індійські фахівці розповіли, скільки калорій вони допомагають спалити та як досягнути максимального ефекту!

Запит на домашні вправи і способи схуднення в останні місяці сильно виріс. Один з найпростіших у виконанні методів – стрибки зі скакалкою. Вони дійсно можуть допомогти прийти у форму і залишатися здоровими.

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"Такі стрибки – відмінна кардіо вправа, що спалює калорії і тимчасово збільшує частоту серцевих скорочень, що зміцнює серце, знижує ризик його захворювань. Вони допомагають знизити вагу і ризик ожиріння, тим самим скорочуючи ймовірність виникнення раку, діабету 2 типу", – розповіли експерти.

Скільки калорій можна спалити, стрибаючи зі скакалкою? За словами індійських медиків, хвилина стрибків може допомогти спалити до 20 кілокалорій. У середньому людина може витратити до 200-300 кілокалорій, активно пострибавши 15 хвилин. Для порівняння: ходьба дозволяє спалювати до 5 кілокалорій на хвилину.

Виконуйте вправи бодай 15 хвилин на день

Як підвищити ефективність стрибків зі скакалкою

Придбайте хорошу скакалку . Переконайтеся, що вона міцна, хорошої якості.

. Переконайтеся, що вона міцна, хорошої якості. Переконайтеся, що вона підходить за розміром . Залежно від зросту, людям можуть знадобитися скакалки різної довжини.

. Залежно від зросту, людям можуть знадобитися скакалки різної довжини. Слідкуйте за технікою стрибків. Виконуйте вправу у підходах по 30-50 повторень у кожному. Не напружуйте ноги або коліна занадто сильно, це може призвести до травм.

Почніть стрибати зі скакалкою вже завтра, аби найближчим часом вам вдалося досягнути бажаного результату!

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