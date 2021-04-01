Три міфи про харчування, які однозначно здивують вас

Харчування та щоденний раціон – тема, яку ми підіймаємо максимально регулярно. Адже вона досить багатогранна та щоразу розкриває нові й нові дані про те, що краще їсти, а що категорично заборонено. В який час можна їсти, а коли залишити травну систему в спокої.

Разом з тим, в мережі можна знайти чимало інформації, яка суперечить одна одній. Звідси народжується безліч міфів про харчування. Вкрай важливо знати, що правда, а що брехня. Саме про поширені міфи розповів Med2.

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Міф 1: з рослинної їжі не отримуємо досить білка

Вегани та вегетаріанці теж потребують певної кількості білка. Вони замінюють тваринний компонент на рослинний. Противники такого раціону та любителі м'яса переконані: отримати білковий компонент у достатній кількості з рослинного раціону неможливо. Здається, що така їжа максимально одноманітна. Але це переконання не більш ніж міф.

Для початку треба зрозуміти, скільки білка потрібно організму. Згідно з рекомендаціями дієтологів і лікарі, на день потрібно з'їдати 0,8-1 грам білка на 1 кілограм ваги. Приклад: ваша вага 60 кілограмів. Отже, вам потрібно 48-60 грамів білка.

Цей елемент складається з 22 амінокислот, 13 з яких може синтезувати організм, 9 є незамінними. З них тільки 3 життєво необхідні для людини – триптофан, метіонін, лізин. Усі ці речовини можна отримати з рослинних продуктів – бобових, круп, рису, квасолі, кіноа, гречки, неочищених гарбузового насіння, хліба з пшеничного борошна. Причому він нічим не відрізнятиметься від того білка, що міститься у м'ясі чи яйцях.

Міф 2: калорії з вуглеводів дуже шкідливі, а з жирів – ні

Нерідко ми чуємо про те, що харчування має містити менше шкідливих вуглеводів. Їх постійно звинувачують у всіх смертних гріхах. Нібито тільки через вуглеводи збільшується цифра на вагах, а кожна зайва складка на животі – саме від надлишку шкідливих вуглеводів, які містять у своєму складі багато калорій. А ось жири нібито корисніші, хоча знову-таки в правильному співвідношенні.

Але погляньмо трохи на цифри – у вуглеводах міститься тільки 4 кілокалорії, а в жирах – 9. Тож, якщо ви будете їсти більше жирів, які вважаєте корисними, то добова норма калорійності буде набрана однозначно швидше. У питанні харчування важливий баланс. Горіхи, насіння, авокадо – це важливо, але в невеликій кількості. Якщо не перевищити норму калорій, то нічого страшного з фігурою та травленням не відбудеться, а навіть навпаки.

Міф 3: у харчуванні має бути менше вуглеводів і більше білка

Повторимося: в харчуванні та раціоні важливий баланс. Між компонентами повинне бути грамотне співвідношення: 30% білків, 30% жирів і 40% вуглеводів. Це найчастіше оптимальна формула, яка дозволить отримувати з харчування достатню кількість всіх компонентів, щоб почуватися бадьорими, здоровими, володіти хорошим настроєм і мати сили на всі-всі справи.

Тож годі вірити у ці міфи, пов'язані з їжею. Не все так страшно, як вам може здаватися. Головне – дотримуватися збалансованого харчування. І буде вам щастя.

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