Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці

Добре відомо, що червоне м'ясо збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Однак не потрібно викреслювати геть зовсім червоне м'ясо зі свого раціону. Дослідження свідчать про те, що не всі його види однаково шкідливі для вашого здоров'я.

Усі ми неодноразово чули про те, що червоного м'яса у нашому раціоні повинно бути якомога менше, і краще робити вибір на користь птиці та морепродуктів, якщо ми вже зовсім не можемо стати вегетаріанцями. Однак нове дослідження свідчить, що від червоного м'яса відмовлятися зовсім необов'язково. Важливо лише уникати продуктів з високим ступенем перероблення, пише Insider.

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Воно показує, що шкідливим для нашого здоров'я є перероблене м'ясо, тобто ковбаса, сосиски, бекон, шинка і тому подібні продукти. А ось стейк, наприклад, не становить такої небезпеки. Цей висновок зробили вчені відразу з декількох університетів, включаючи й Університет Макмастера у Канаді. У сферу їхньої уваги потрапило здоров'я 134 297 жителів 21 країн.



Небезпечними для нашого здоров'я є саме перероблені продукти / Фото Unsplash

Вживання понад трьох порцій необробленого червоного м'яса та курки не підвищувало ризик хвороб серця або передчасної смерті через будь-яку причину. Але якщо люди вживали понад дві порції переробленого м'яса на тиждень, наприклад, бутерброди з ковбасою, то ймовірність серйозно захворіти та померти завчасно, тобто до 70 років, у них виростала.

Відзначимо, що червоне м'ясо стійко пов'язують із серцево-судинними захворюваннями, включаючи інфаркти й інсульти, оскільки його вживання негативно впливає на здоров'я кровоносних судин.

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