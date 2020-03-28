Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок

Не лінуйтеся на карантині, а тренуйтеся! Підготували для вас добірку вправ, які допомагають зіркам швидко прийти в форму. Спробуйте і ви!

Тримати себе у формі можна навіть тоді, коли ви не виходите з дому. І для цього не потрібні спеціальні спортивні станки. Зірки активно діляться зі своїми підписниками тим, як вони займаються спортом. Зібрали для вас найбільш корисні вправи, які ви зможете повторити навіть на карантині.

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Розтяжка

Яна, вона ж JERRY HEIL, поділилася зі своїми підписника, що в дитинстві ніколи не була худенькою, а навпаки – найбільшою серед друзів та однокласників. Зараз співачка розпочинає свій день з елементарної розминки, це їй допомагає налаштуватися на продуктивну роботу. Також Яна робить вправи на прес протягом 5 хвилин. Як запевняє дівчина, це займає зовсім мало часу, а результат буде. Головне – дисципліна!

Ви теж можете розпочати свій день з легкої розминки, а потім спробувати розтяжку. Тут головне – не кількість, а якість. Робіть усе повільно, щоб відчувати м'язи й не зашкодити собі.

Йога

Супермодель Алла Костромічьова практикує йогу. Це вправи не лише для тіла, але й для душі. Знайдіть ті пози, які ви можете фізично відтворити, налаштуйтеся на йогу, трохи помедитуйте та насолодіться цим заняттям.

Вправи на руки

Даша Астаф'єва займається з тренером і в залі, але серед її улюблених вправ є і ті, які ви можете виконати самостійно. Замініть гантелі на дві літрові пляшки води, а лавочку – на табурет чи диван.

Вправи для комплексного тренування

Аніта Луценко створила для своїх підписників серію з 14 відеотренувань на 14 днів впродовж карантину. Перша вправа з цього відео – це улюблене заняття Віри Брєжнєвої – махи та відводи ноги вбік. Більше таких відео на сторінці Аніти в Інстаграм.

Біг

А Настя Каменських щодня о 9:00 проводить онлайн-тренування зі своїм тренером для своїх підписників в Інстаграм. Також співачка любить бігати. Якщо у вас є можливість влаштувати пробіжку в парку або в лісі (не людних місцях), то діставайте кросівки й зробіть це!

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