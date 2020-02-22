Прості правила для схуднення в зоні талії

Три залізних правила, які дійсно працюють: це допоможе позбутися жирових відкладень в області талії і отримати фігури мрії.

Не переїдайте. Як би нам не хотілося вірити в казку, що можна їсти тортики щодня і при цьому зберегти плоский живіт, в більшості випадків це міф. Вчені вже давно довели, що на 80% успіх позбавлення жирових відкладень залежить саме від харчування і тільки на 20% від фізичних навантажень.

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Дуже важливо не переїдати: у вашому раціоні мають обов'язково бути овочі і фрукти (переважно зелені), корисний білок (м'ясо птиці, сир, яйця) і трохи корисних вуглеводів (каші, цілозерновий хліб, клітковина).

Зарядка і вакуум. Вакуум живота – одна з найкращих і найефективніших вправ для боротьби з жиром на боках і животі. Крім того, ця вправа дозволяє тримати м'язи в тонусі і, як результат, сприятливо позначається на зовнішньому вигляді. Як бонус, вакуум дуже позитивно впливає на органи шлунково-кишкового тракту і допомагає в профілактиці різних захворювань цієї системи.

Вакуум

Обгортання. Косметологія також дуже допомагає в набутті ідеальної фігури, а обгортання живота – дуже ефективна процедура. Всього 2-3 рази на тиждень і ефект від вправ і дієти значно посилиться.

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