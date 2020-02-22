Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Прості правила для схуднення в зоні талії

  • 39
Фігура - фото 1
Фігура / missw

Три залізних правила, які дійсно працюють: це допоможе позбутися жирових відкладень в області талії і отримати фігури мрії.

Не переїдайте. Як би нам не хотілося вірити в казку, що можна їсти тортики щодня і при цьому зберегти плоский живіт, в більшості випадків це міф. Вчені вже давно довели, що на 80% успіх позбавлення жирових відкладень залежить саме від харчування і тільки на 20% від фізичних навантажень.

І ще: 5 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я

Дуже важливо не переїдати: у вашому раціоні мають обов'язково бути овочі і фрукти (переважно зелені), корисний білок (м'ясо птиці, сир, яйця) і трохи корисних вуглеводів (каші, цілозерновий хліб, клітковина).

Зарядка і вакуум. Вакуум живота – одна з найкращих і найефективніших вправ для боротьби з жиром на боках і животі. Крім того, ця вправа дозволяє тримати м'язи в тонусі і, як результат, сприятливо позначається на зовнішньому вигляді. Як бонус, вакуум дуже позитивно впливає на органи шлунково-кишкового тракту і допомагає в профілактиці різних захворювань цієї системи.

Вакуум - фото 387626
Вакуум

Обгортання. Косметологія також дуже допомагає в набутті ідеальної фігури, а обгортання живота – дуже ефективна процедура. Всього 2-3 рази на тиждень і ефект від вправ і дієти значно посилиться.

Читайте також: Скільки калорій потрібно вживати чоловікам: простий розрахунок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 5702
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1685
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2114931
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа