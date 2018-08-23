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Трендове кокосове масло назвали отрутою

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Кокосове масло назвали отрутою - фото 1
Кокосове масло назвали отрутою / healthline

Кокосове масло – це отрута, як заявив авторитетний професор з Гарварду. На його думку, це один з найгірших харчів, які тільки можна вживати в їжу.

Доктор Карін Майклс з Гарварда, яка також займається дослідженнями в області пухлин в Університеті Фрайбурга, під час свого виступу на німецькому телебаченні назвала кокосове масло чистою отрутою.

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Доктор Майклс зізналася аудиторії, що це один з найгірших харчів, який тільки може вживати в їжу людина. Ця заява викликала запеклі дебати серед спеціалістів в області здорового харчування. Багато з них вважають кокосове масло корисним для здоров'я, але навіть Американська кардіологічна асоціація закликає людей вживати його з великою обережністю.

В останні роки кокосове масло стало набирати популярність. Кардіологи пояснюють це його приємним смаком, проте цей продукт зовсім не є корисним для наших артерій. Доктор Майклс стверджує, що кокосове масло навіть гірше смальцю (жиру, витопленого з сала). Згодом було доведено, що він вкрай шкідливий для здоров'я людини.

Науковці рекомендують відмовитися від кокосового масла - фото 271813
Науковці рекомендують відмовитися від кокосового масла / Pure Essential Supply Inc

Однак опитування 2016 року показало, що не менше 70% американців вважають кокосове масло корисним, а деякі навіть називають його одним з найбільш корисних у світі.

Поширення кокосового масла почалося на початку 2000-х після того, як відразу два дослідження вчених з Колумбійського університету показали корисний вплив жирних кислот, які містяться в кокосі. Виявилося, що ті, хто вживав їх, худнули швидше за інших завдяки більш оперативному спалюванню жиру. Втім, згодом результати цих досліджень були піддані критиці. Річ у тім, що рівень жирних кислот у кокосі становить всього 14%, а учасники тих самих досліджень отримували всі 100% кислот з їжею.

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Джерело: theguardian
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