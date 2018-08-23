Ці поради допоможуть вам знизити артеріальний тиск

Питання про зниження артеріального тиску актуальне для половини дорослого населення України. Експерти розповіли, як проста зміна в харчуванні дозволяє уникнути гіпертонії.

Підвищений артеріальний тиск є найпоширенішою проблемою зі здоров'ям українців і жителів більшості розвинених країн світу.

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Гіпертонія суттєво збільшує ризик інсульту, а також підвищує небезпеку інфаркту. Існують таблетки, які необхідно приймати постійно для того, щоб утримувати тиск під контролем. Але є і певні зміни в способі життя, які довели свій вплив на симптоми гіпертонії.

Особливо важливо внести певні прості зміни в дієту. Численні дослідження показують, що включення оливкової олії по-справжньому рятує життя гіпертоніків. Нещодавно дослідники зі США підтвердили, що оливкова олія знижує систолічний та діастолічний тиск. Мова йде не лише про додавання цього інгредієнта до салатів та інших страв, а й про те, щоб почати готувати на оливковій, а не на вершковому маслі або соняшниковій олії.

Перейдіть на оливкову олію

Крім того, дієтологи наполегливо рекомендують зменшити вміст солі у раціоні для того, щоб в організмі не накопичувався натрій, який збільшує тиску. Через сіль наше тіло утримує воду, що надає додаткове навантаження на органи.

Гіпертонікам необхідна дієта з обмеженою кількістю жиру, в яку входить безліч свіжих овочів і фруктів. Крім того, дуже важливо обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

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