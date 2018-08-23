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Чому важливо снідати перед тренуваннями

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Чому не варто нехтувати сніданком перед спортом - фото 1
Чому не варто нехтувати сніданком перед спортом

Британські науковці пояснили, чому не варто нехтувати сніданком перед тим, як відвідувати спортзал.

Експерти з Університету Бата заявили, що людям, які тренуються у залі або самостійно займаються спортом, необхідно снідати.

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Це підтвердило дослідження за участю 12 чоловіків, які проходити глюкозотолерантний тест через 3 години після сніданку, через 2-годинного відпочинку та годинного тренування після сніданку, а також після 2-годинного відпочинку та годинних фізичних навантажень без сніданку.

Чому не варто нехтувати сніданком перед спортом - фото 271580
Чому не варто нехтувати сніданком перед спортом

Виявилось, що ранкова трапеза перед спортом не тільки позитивно впливає на рівень цукру в крові упродовж кількох годин після занять, а й прискорює метаболізм та допомагає побачити результати від навантажень швидше. Тому популярна думка про те, що займатись можна натщесерце - не надто корисна для здоров'я і для ідеального тіла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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