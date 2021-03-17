Трансгендерний чоловік уперше знявся для обкладинки Time

Канадський актор Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком, який з'явився на обкладинці американського журналу Time. Зірка "Джуно" й "Академії "Амбрелла" дав виданню перше інтерв'ю після камінг-ауту.

Виданню Time Пейдж розповідає про своє дитинство, травмуючі очікування кіноіндустрії, вирішення зробити трансгендерний перехід, реакції громадськості та досвіді здобуття своєї справжньої ідентичності.

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"Це почуття істинного хвилювання та глибокої вдячності за те, що я добрався до цього моменту у своєму житті, змішалося з великою кількістю страху та тривоги", – зізнався актор.

В інтерв'ю Пейдж вперше розповів, що зробив операцію з видалення грудей. "Це повністю змінило моє життя", – повідомив актор, зазначивши, що нарешті почувається комфортно у своєму тілі.

"Ми знаємо, хто ми. Люди чіпляються за ці тверді уявлення (про гендер), тому що це змушує людей почуватися у безпеці. Але якби ми могли просто цінувати всю чудову складність людей, світ був би кращим місцем", – сказав Пейдж.

Актор зазначив, що хотів би допомогти іншим трансгендерним людям, використовуючи свою популярність і "привілейоване становище". Крім того, він заявив, що з нетерпінням чекає нових кіноролей, які стали доступними для нього тепер.

Пейдж зізнався, що він трансгендерний чоловік, у грудні 2020 року. Тоді він попросив більше не називати його Еллен. У січні стало відомо, що актор розлучився зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.

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