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Епатажна зірка серіалу Академія Амбрелла розлучається з дружиною після трьох років шлюбу

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Еліот Пейдж з дружиною - фото 1
Еліот Пейдж з дружиною / 7sisters

Акторка серіалу Академія Амбрелла Еліот Пейдж, яка недавно змінила стать (до цього відома як Еллен Пейдж), розлучається з дружиною Еммою Портнер.

Про розірвання шлюбу повідомляють закордонні таблоїди. Пейдж і Портнер вирішили офіційно завершити свої відносини.

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Втім, як повідомляють ЗМІ, насправді пара розійшлася ще влітку 2020 року, при цьому зберігши прекрасні відносини. "Після довгих роздумів і ретельних роздумів ми прийняли важке рішення розлучитися після того, як розійшлися минулого літа. Ми дуже поважаємо один одного і залишаємося близькими друзями", – саме таку спільну заяву опублікували зірки.

Канадка Емма Портнер, вже майже колишня дружина Пейдж, танцівниця і викладачка Бродвейського танцювального центру. Одностатевий шлюб, які дозволені в США вже не один рік, пара свого часу уклала взимку 2018 року. 33-річний

Еліот Пейдж відомий не тільки своїми ролями в кінематографі і зокрема в серіалі "Академія Амбрелла". Кілька місяців тому мережу підірвала інформація про трансгендерність голлівудської зірки.

Епатажна зірка серіалу Академія Амбрелла розлучається з дружиною після трьох років шлюбу - фото 445299

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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