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Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Популярна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес стала героїнею березневого номера жіночого журналу про красу Allure. Фото обкладинки глянцю вона опублікувала в Instagram.

На серії знімків Дженніфер Лопес постала з кардинальною зміною іміджу – з короткою стрижкою. Її епатажний образ доповнили великі прикраси і сітчасті наряди.

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Автором розкішної і чуттєвої фотосесії стала відома берлінська фешн-фотографиня Деніелла Міденж. "Для мене велика честь сфотографувати на ювілейну обкладинку Allure цю культову справжню красу" – зазначила вона.

Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю - фото 447083

Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю - фото 447084

Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю - фото 447086

Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю - фото 447085

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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