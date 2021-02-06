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16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото

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Дева Кассель - фото 1
Дева Кассель / instagram

Дочка легендарної моделі та актриси Моніки Белуччі взяла участь в атмосферній фотосесії. Дева Кассель дозволила собі кілька сміливих знімків.

Дочка відомих акторів Венсана Касселя і Моніки Белуччі Дева знялася для обкладинки французького журналу Elle.

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На фото для глянцю 16-річна Діва позує в оригінальному вбранні з нової колекції Prada. Досягнення дочки відзначила зіркова мати, поділившись кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"Ще одна прекрасна зйомка моєї Деви", – написала Белуччі. Нові фото в інстаграмі моделі викликали захват у фоловерів: у своїх коментарях вони відзначили, що дівчина явно пішла в свою знамениту мати. Нагадаємо, що це вже не перша поява Деви Кассель в глянці за останній час. Восени минулого року вона знялася для обкладинки того ж видання: це була перша модна обкладинка красуні.

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446531

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446532

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446533

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446534

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446535

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446536

16-річна донька Моніки Белуччі прикрасила обкладинку Elle: спокусливі фото - фото 446537

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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