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Toyota наїхала на покришку від вантажівки та злетіла у повітря: моторошне відео
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У мережі з'явилося відео з кросовером Toyota, якому не пощастило наштовхнутися на загублену вантажівкою покришку. Важка шина відправила RAV4 у політ, під час якого він встиг зробити сальто, після чого, на щастя для водія, приземлився на колеса.
Інцидент стався в американському штаті Індіана, а ролик знятий з автомобіля, що їхав сусідньою смугою. На ньому видно, як колесо відлітає від вантажівки та котиться по шосе. Майже відразу після цього на нього наїхала Toyota, водій якої не встиг зреагувати на появу несподіваної перешкоди.
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У результаті передня частина RAV4 піднялася, а потім машину підкинуло у повітря. Кросовер перекинувся два рази: один раз у польоті та другий вже на асфальті, в результаті ставши на колеса. Попри кульбіти, жінка за кермом майже не постраждала. Вона самостійно вийшла з автомобіля і поскаржилася тільки на біль у шиї. Пізніше вона підтвердила, що почувається добре.
На кадрах видно, що фура продовжила їхати далі без покришки. Однак, щоб не помітити втрату, необов'язково бути водієм вантажівки. У березні в Каліфорнії зняли Hyundai Sonata, яка їхала з повністю відсутньою передньої шиною, пускаючи іскри з-під колеса. Водій корейського седана при цьому виглядав абсолютно незворушно.
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