У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто

У соціальній мережі reddit опублікували фото величезного кладовища автомобілів – в кадр потрапили сотні однакових машин, які опинилися кинутими просто неба.

Ніяких подробиць про знайдені авто немає, проте деякі припущення щодо них все ж зробити можна. По-перше, звалище розташоване в Китаї. По-друге, на хетчбеки нанесені наклейки і лівреї Panda Auto, дочірньої фірми місцевого автовиробника Lifan, пише autoportal.

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Чому електрокари в такому стані? Очевидно, що це пов'язано з банкрутством самої Panda Auto, про що ЗМІ написали ще на початку цього року. Тоді повідомлялося, що через внутрішню кризу Lifan компанія не змогла повернути призначені для користувача депозити в узгоджений період, в результаті чого була змушена подати заяву про свою реструктуризацію і банкрутство.

На момент банкрутства в автопарку Panda Auto було близько 20 тисяч машин. Користувачами сервісу були понад 4 мільйонів осіб з 12 китайських міст.

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