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Дивіться, як Hyundai Sonata загубила покришку, але продовжила їхати
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На трасі в каліфорнійському місті Лонг-Біч очевидці зняли Hyundai Sonata шостого покоління, що їде з повністю відсутньою передньої шиною. На ролику, який з'явився на YouTube-каналі ViralHog, видно, як колесо ковзає по дорозі, пускаючи іскри.
Водій корейського седана при цьому виглядає абсолютно спокійним і, судячи з усього, не збирається гальмувати. Більш того, він продовжує їхати на досить високій швидкості. Це ми бачимо на відео.
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Очевидець дивної поїздки навіть припустив, що водій Sonata міг і не помітити відсутності покришки, хоча автомобіль помітно накренився на лівий бік. У коментарях здивувалися тому, що він не звертає уваги ні на іскри, ні на скрегіт колеса по асфальту.
Як довго Sonata продовжувала шлях з "роззутим" переднім колесом, невідомо, як і те, що стало причиною втрати шини. На кадрах помітні ушкодження бампера і бічної спідниці, проте вони могли з'явитися вже після: від ковзання по дорозі.
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