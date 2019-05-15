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Представлено топові смартфони OnePlus 7 Pro та OnePlus 7

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OnePlus 7 та 7 Pro представили офіційно - фото 1
OnePlus 7 та 7 Pro представили офіційно

Як і очікувалося, 14 травня відбулася офіційна презентація нового флагманського смартфона OnePlus 7. Як і обіцяли попередні витоки, пристрій пропонується відразу в декількох модифікаціях.

OnePlus 7

Стандартна версія смартфона OnePlus 7 оснащена плоским 6,41-дюймовим Optic AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2340х1080 пікселів) з невеликим краплеподібним вирізом у верхній частині. Дисплей підтримує частоту оновлення 60 Гц і зверху покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Новинка несе на борту процесор Snapdragon 855, доповнений оперативною пам'яттю об'ємом 6 або 8 ГБ і вбудованим сховищем UFS 3.0 місткістю 128 або 256 ГБ.

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Смартфон OnePlus 7 отримав подвійну основну камеру на задній панелі. Головний модуль містить 48-мегапіксельний 1/2-дюймовий сенсор, об'єктив з діафрагмою f / 1.7, фазовий автофокус і оптичну систему стабілізації зображення. Допоміжний сенсор призначений для оцінки глибини сцени, що знімається. Фронтальна 16-мегапіксельна камера розташована у вирізі дисплея. Сканер відбитків пальців розмістився під дисплеєм. Є стерео динаміки, але немає звукового роз'єму для навушників. Комплектна батарея має місткість 3700 мАг і підтримує швидку зарядку з передачею 20 Вт енергії.

OnePlus 7 – логічне продовження 6T - фото 327686

OnePlus 7 Pro

Водночас версія OnePlus 7 Pro отримала більший вигнутий 6,67-дюймовий AMOLED дисплей без вирізу. Роздільну здатність підвищено до QHD+ (3120х1440 точок), а частоту оновлення зображення – до 90 Гц. Заявлена ​​підтримка HDR10+. Процесор залишився тим же – Snapdragon 855. А ось обсяг оперативної пам'яті збільшений до 12 ГБ (хоча базова версія містить ті ж 6 ГБ), місткість вбудованого сховища UFS 3.0 також становить 128 або 256 ГБ.

У разі OnePlus 7 Pro застосовується потрійна основна камера. Вона включає головний модуль на базі 48-мегапіксельного 1/2-дюймового сенсора Sony IMX586 (об'єктив f / 1.6) з подвійною стабілізацією зображення, телефото модуль з 8-мегапіксельним сенсором (об'єктив з фокусною відстанню 74 мм, 3-кратне збільшення, f / 2.4) і оптичною системою стабілізації зображення, ширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором (об'єктив з фокусною відстанню 17 мм). Камера підтримує запис відео з роздільною здатністю 4K/60 кадрів на секунду, режими slow-motion 1080p/240 і 720p/480.

OnePlus 7 Pro вражає технічними характеристиками - фото 327685

Експерти DxOMark вже встигли протестувати камеру OnePlus 7 Pro і привласнили їй середній бал 111 (118 балів за зйомку фотографій і 98 балів за запис відео). Цей результат лише трохи поступається лідерові рейтингу в особі Huawei P30 Pro (112/119/97).

Фронтальна камера розташована у висувному модулі, механізм якого був протестований на 300 тисяч циклів відкриття-закриття. Також повідомляється, що гіроскоп може визначити випадки падіння смартфона, це активує автоматичне закриття механізму для уникнення пошкоджень. Сама камера виконана на базі 16-мегапіксельного сенсора.

Модель OnePlus 7 Pro містить батарею місткістю 4000 мАг і підтримує технологію швидкої зарядки Warp Charge з передачею 30 Вт енергії. Пристрій позбавлений 3,5-міліметрового звукового роз'єму. Працює він на базі операційної системи Android Pie. В обох моделях використовується оболонка Oxygen OS.

Ціна The OnePlus 7 стартує з позначки € 560 за версію з 6/128 ГБ. За модель OnePlus 7 Pro доведеться заплатити € 700, € 750 або € 820 за конфігурації з 6/128, 8/256 або 12/256 ГБ пам'яті, відповідно.

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Джерело: ITC
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