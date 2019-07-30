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Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu

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Black Shark 2 Pro набрав понад 500 тисяч балів в AnTuTu - фото 1
Black Shark 2 Pro набрав понад 500 тисяч балів в AnTuTu

Black Shark, ігровий підрозділ компанії Xiaomi, представив геймерський смартфон Black Shark 2 Pro, який складе конкуренцію недавно анонсованому Asus ROG Phone 2. Спойлер – результати в AnTuTu вас однозначно вразять!

Покупцям запропонують кілька колірних варіантів, серед яких будуть не тільки чорний і сріблястий, але також фіолетовий і помаранчевий.

Прямий конкурент: Шалена автономність та продуктивність: представлено ASUS ROG Phone 2

Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu - фото 344641

Смартфон побудований на базі новітньої однокристальної системи Snapdragon 855 Plus, обсяг оперативної пам'яті LPDDR4X становить 12 ГБ, місткість флеш-пам'яті дорівнює 128 або 256 ГБ. У залежності від цього ціна складатиме 435 і 508 доларів відповідно.

Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu - фото 344644

Смартфон отримав оновлену систему рідинного охолодження, яка дозволяє однокристальній системі Snapdragon 855 Plus працювати на максимальній частоті протягом тривалого періоду часу. Виробник заявляє, що смартфон набирає в AnTuTu понад 500610 балів.

Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu - фото 344645

Смартфон отримав екран AMOLED діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів, а також швидкістю відгуку на натиснення 34,7 мс. Також зазначається, що екран отримав частоту оновлення 240 Гц. Пристрій підтримує технологію DC Dimming 2.0, яка усуває мерехтіння екрану, а також технології Magic Press 2.0, що дозволяє екрану по-різному реагувати на натискання різної сили.

Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu - фото 344643

В основній камері встановлено 48-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX586 і додатковий датчик на 13 Мп. Фронтальна камера – 20-мегапіксельна. За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою 27-ватної зарядки. Дактилоскопічний датчик вбудований під поверхню екрану.

Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu - фото 344642

Початок продажів в Китаї відбудеться 2 серпня.

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Джерело: Black Shark
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