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Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку

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Huawei P30 Pro та P30 – нові камерофони компанії - фото 1
Huawei P30 Pro та P30 – нові камерофони компанії

Компанія Huawei представила у Парижі нові флагманські смартфони P30 і P30 Pro. Вони отримали потужні процесори, пристойні акумулятори зі швидкою зарядкою, практично безрамкові екрани з вбудованим сканером відбитків, але основний акцент виробник зробив на камерах.

Huawei P30 Pro став першим апаратом Huawei з чотирма основними камерами і 10-кратним зумом без втрати якості.

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Зовні Huawei P30 і P30 Pro стали логічним продовженням торішніх моделей. Апарати отримали OLED-дисплеї зі збільшеною діагоналлю і тоншими рамками у порівнянні з попередниками. У Pro-версії екран має загнуті краї, як у Mate 20 Pro, завдяки чому бічні рамки зведені до мінімуму. Замість "монобрів" під фронтальні камери відведені невеликі краплеподібні вирізи. Крім того, обидві моделі отримали вбудовані в екран сканери відбитків пальців, що реагують на натискання.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317047
Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317042

Найбільше уваги традиційно було приділено камерам. Звичайний Huawei P30 отримав три модулі з основним ширококутним об'єктивом, додатковим ультраширококутний об'єктивом з кутом огляду 120 градусів і телеоб'єктивом для зйомки з оптичним зумом. P30 Pro оснастили схожим набором, але додатково у нього є TOF-камера для аналізу глибини різкості. Вона служить для якіснішого розмиття фону в портретних знімках і для різних функцій, пов'язаних з доповненою реальністю.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317041

Huawei P30 Pro став першим у світі смартфоном з 5-кратним оптичним зумом і 10-кратним гібридним зумом без втрати якості. Також він підтримує 50-кратний цифровий зум. Як запевняє виробник, з його допомогою можна робити фото з відстані 580 метрів без використання штатива. Важливо відзначити, що основний і телефото модулі P30 Pro оснащені системою оптичної стабілізації зображення.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317043

У P30 Pro використовується новий 40-мегапіксельний сенсор SuperSpectrum, здатний захоплювати на 40% більше світла в порівнянні з попередником. Huawei заявляє, що поліпшення якості знімків буде помітне у всіх умовах освітлення. Торік компанія показала просунутий нічний режим для фото, а цьогоріч виробник "підтягнув" якість запису відео в умовах недостатнього освітлення.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317046

Смартфони побудовані на базі топового восьмиядерного процесора Kirin 980, виконаного по 7-нм техпроцесу. Вони підтримують оновлену технологію GPU Turbo версії 2.1, що забезпечує підвищену продуктивність та зменшене споживання енергії в іграх. Уже шість популярних онлайн-ігор підтримують цю функцію: PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NBA 2K18, Rules of Survive, Arena of Valor і Vainglory. У них реакція відгуку на дотик складає 60 мс, а середня частота кадрів – 58,2 FPS.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317049

Обидві моделі оснастили пристойними акумуляторами: 3650 мАг в P30 і 4200 мАг в P30 Pro. Останній додатково підтримує фірмову технологію швидкої зарядки SuperCharge потужністю 40 Вт, що дозволяє поповнити запас акумулятора з нуля до 70% всього за 30 хвилин. Крім того, смартфон отримав двосторонню бездротову зарядку з можливістю заряджати інші пристрої з підтримкою Qi. У P30 Pro на нижній грані корпусу розташувався динамік, роз'єм USB Type-C, мікрофон і комбінований слот для SIM-карт, а на верхній – додатковий мікрофон і ІЧ-порт. У звичайного P30 немає інфрачервоного датчика, але є 3,5-мм аудіороз'єм.

Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку - фото 317048

Ціна Huawei P30 складає € 799. Модель P30 Pro на 8 + 128 ГБ обійдеться у € 999, а модифікація на 8 + 256 ГБ буде коштувати € 1099.

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Джерело: The Verge
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