ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати

Регулярне вживання цих продуктів приносить організму людини максимальну користь, а також найбільш ефективно зміцнює його здоров'я. Тому ми наполегливо рекомендуємо додати їх до свого раціону.

Експерти Європейської асоціації дієтологів і гастроентерологів нагадали про те, що здоров'я безпосередньо залежить від їжі, яку ми вживаємо. Фахівцями були визначені продукти з найбільшим потенціалом корисності.

І ще: Названо найшкідливіші харчові звички

Вівсянка. Джерело корисних вітамінів, білка та мікроелементів. Наукові дослідження показують, що вживання вівсянки оптимізує роботу кишківника та покращує стан його мікрофлори. Нагадаємо, саме кишківник – найбільший імунний орган тіла.

Риба та морепродукти. Ці продукти корисні в плані зниження холестерину. Згідно з наявними даними, вживання риби уповільнює старіння мозку та продовжує життя. Люди, які вживали рибу в їжу щонайменше один раз на тиждень, мали нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Їжте рибу бодай раз на тиждень

Помідори. Вони містять антиоксидант лікопін, клітковину та калій – їх симбіоз перешкоджає розвитку в організмі відразу кількох видів раку. Крім того, вживання помідорів позитивно впливає на серцево-судинну систему, допомагає знижувати тиск.

Броколі. Деякі вчені характеризують броколі як найкорисніший овоч у світі. Броколі – джерело сульфорафану, що знищує цілу низку хвороботворних бактерій, включаючи ті, що викликають виразку шлунка. Також сульфорафан незамінний, на думку медиків, для профілактики деяких видів злоякісних пухлин шлунка та передміхурової залози. Крім того, сульфорафан покращує регенерацію пошкоджених тканин.

Броколі теж дуже корисна

Ківі. Плоди ківі відрізняються високою концентрацією поліфенолів – органічних рослинних хімікатів, які необхідні рослинам для захисту від комах, грибків і вірусів. У людському організмі поліфеноли захищають клітини від руйнівного для них впливу вільних радикалів, які можуть пошкодити клітинні мембрани, генетичний матеріал, ліпіди та білкові структури. Поліфеноли запобігають розвитку виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, мають виражену протизапальну дію, запобігають тромбозу й атеросклерозу.

Виноград. Ця ягода містить 150 надзвичайно корисних для людського організму сполук. Темний виноград перешкоджає розвитку раку, а також утворенню тромбів. З'єднання, які містяться у винограді, покращують стан серцево-судинної системи. Зокрема, специфічна дія винограду полягає в відчутному підвищенні рівня антиоксидантів і кількісному зниженні жирових клітин у місцях їх відкладення в судинах.

Не менш корисним є виноград

Авокадо. Регулярне вживання авокадо зміцнює кровоносні судини та серце. На думку вчених, для захисту судин від характерних уражень дуже корисно з'їдати щонайменше по половині авокадо тричі на тиждень. Крім цього авокадо нормалізує цукор.

Курячі яйця. Їх регулярне вживання корисне як дієвий засіб профілактики діабету та інсульту. Насичені кальцієм і лецитином яйця допомагають уникнути передчасного старіння. На думку фахівців, слід з'їдати 4 яйця на тиждень.

Не варто забувати про користь курячих яєць

Часник. Завдяки дії активних біокомпонентів часнику знижується кількість холестеринових бляшок у судинах, що, у свою чергу, нівелює ризики розвитку захворювань серця.

Оливкова олія. Вона містить мононенасичені жирні кислоти, які знижують рівень холестерину. Вчені рекомендують вживати столову ложку олії на день – така звичка, за їхніми словами, допомагає продовжити життя. Оливкова олія знижує кров'яний тиск, сприяючи запобіганню розвитку серцевого нападу.

Оливкову олію потрібно вживати регулярно

Читайте також: Названий найкращий час для вечері