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Названий найкращий час для вечері

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Як приготувати смачний овочевий суп - фото 1
Як приготувати смачний овочевий суп / Pixnio

О котрій вечеряти, якщо ви повернулися в 9 вечора з роботи або з тренування? І які продукти дозволені в цей час? Читайте нижче відповіді на ці запитання.

Чи можна їсти після шостої? Якщо постійно вечеряти пізно, це призведе до набору зайвих кілограмів, оскільки енергія отримана з їжі, не встигне витрачатися.

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Найкращий час для вечері за 3-4 години до сну. Спробуйте рецепт смачного овочевого супу від дієтолога Світлани Фус:

Продукти:

  • капуста 50 г
  • картопля 50 г
  • морква 20 г
  • корінь петрушки 10 г
  • корінь селери 10 г
  • цибуля ріпчаста 15 г
  • зерна кукурудзи 40 г
  • помідори квашені 35 г
  • масло 10 г
  • бульйон за смаком
  • сіль, перець, зелень за смаком
Названий найкращий час для вечері - фото 320873
Названий найкращий час для вечері

Як приготувати смачний овочевий суп:

  1. Ріпчасту цибулю дрібно нарізати і злегка підсмажити на маслі. Моркву, петрушку і селеру очистити, нарізати скибочками, покласти в цибулю і продовжувати пасерування до повної готовності овочів.
  2. Білокачанну капусту нарізати шашками, покласти в киплячий бульйон або воду, довести до кипіння, додати нарізану кубиками картоплю і варити ще 10-15 хвилин.
  3. Потім з'єднати суп з окремо з вареною кукурудзою, пасерованими овочами і помідорами, додати сіль і знову довести до кипіння. При подачі суп посипати зеленню петрушки або кропу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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