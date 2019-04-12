Названо найшкідливіші харчові звички

Багато досліджень довели чималий вплив раціону на людей. Однак не тільки продукти впливають на організм, але і харчові звички теж відіграють далеко не останню роль.

Експерти у сфері гастроентерології розповіли, які харчові пристрасті та звички найбільш шкідливі для здоров'я. На думку експертів, шкідливо пропускати сніданок, запивати жирну їжу холодними напоями, а також лягати спати після їжі.

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Особливо шкідливо лежати у горизонтальному положенні після трапези. Коли люди лягають після їжі, все, що міститься в шлунку, починає тиснути на зону проходу їжі. Також шлунок починає розтягуватися. Через це жовч і шлункова кислота починають подразнювати слизову оболонку, що може стати причиною появи гастроентерологічних хвороб. Симптоми, як правило, такі: відчуття тяжкості внизу живота, відрижка, а також печія.

Не лягайте спати відразу після вечері / lacloche

Запивати їжу невеликою кількістю води (100 мл) не шкідливо, але при цьому не можна допускати комбінацію – запивати жирну їжу холодними напоями. В іншому випадку жир у шлунку буде твердим, що ускладнить його перетравлення.

Не запивайте їжу холодними напоями

Не так небезпечний пропуск сніданку, якщо вранці їсти зовсім не хочеться. Можна поснідати пізніше або ж почати день з обіду. Але все ж більшість фахівців рекомендують не відмовлятися від ранкового прийому їжі. Деякі гастроентерологи рекомендують вирішувати питання в індивідуальному порядку.

Не відмовляйтесь від сніданку

Перераховані звички можуть спричинити низку проблем зі здоров'ям. Варто зрозуміти для себе, що важливіше: звички або власне здоров'я.

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