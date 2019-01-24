Точний прогноз погоди 24 січня в Україні

Погода на сьогодні 24 січня в Україні

24 січня, у четвер, частину країни накриє відлига, а також поменшає опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 січня, у більшості областей України очікується потепління, однак на заході та півночі втримаються морози. Незначні опади у вигляді снігу та мокрого снігу пройдуть всюди, окрім півночі країни.

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У Києві 24 січня вночі сніжитиме, однак вдень суттєвих опадів не очікується, а температура втримається на рівні -5-7.

Прогноз погоди на 24 січня у містах України:

Ужгород -2-4

Львів -3-5

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -4-6

Тернопіль -4-6

Рівне -3-5

Луцьк -4-6

Вінниця -2-4

Хмельницький -3-5

Житомир -4-6

Чернігів -4-6

Черкаси 0-2

Миколаїв +4+6

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Полтава -1+1

Суми -3-5

Харків 0+2

Дніпро -1+1

Запоріжжя +4+6

Донецьк +1+3

Луганськ -1+1

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