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Точний прогноз погоди 24 січня в Україні

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Погода на сьогодні 24 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 24 січня в Україні

24 січня, у четвер, частину країни накриє відлига, а також поменшає опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 січня, у більшості областей України очікується потепління, однак на заході та півночі втримаються морози. Незначні опади у вигляді снігу та мокрого снігу пройдуть всюди, окрім півночі країни.

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У Києві 24 січня вночі сніжитиме, однак вдень суттєвих опадів не очікується, а температура втримається на рівні -5-7.

Прогноз погоди на 24 січня у містах України:

Точний прогноз погоди 24 січня в Україні - фото 303149
  • Ужгород -2-4
  • Львів -3-5
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -4-6
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -3-5
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -4-6
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Полтава -1+1
  • Суми -3-5
  • Харків 0+2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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