На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
- 254
Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Дивіться також: Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
Почнемо цього тижня з Лесі Нікітюк. Улюблена українська телеведуча розповіла, що на "Танцях з зірками" вона станцює разом з Олею Фреймут. Це має бути щось дуже і дуже непередбачуване. Не дивно, що прихильники Лесі засипали її коментарями під цим постом: "Леся, Ви крута! Почуття гумору круте! Бажаю успіху дівчата та шаленого виступу", "Успіху вам завтра", "Тільки вперед", "Лесю, ти молодець, хоч би що не писали", "Санта або Мейхер – це банальщина. А ось Фреймут яскрава особистість. Я підтримую твій вибір".
Продовжимо з DJ NANA. Красуня виклала в мережу серію світлин, які неабияк розбурхали її підписників. На світлинах Настя позує не лише у купальниках, а й топлес. Тож гортайте серію та читайте коментарі, які залишили їй прихильники: "Здивуй! Давай без трусів", "Красуня", "Яка ж ви красуня", "Анастасія, захоплює ваша творчість і те, як ви її подаєте", "На всіх фотографіях виглядаєш дуже-дуже гарно і сексуально".
Даша Астаф'єва виклала в мережу спокусливий кадр, який заворожує. Просто гляньте у вічі співачці, але будьте обережними. Є всі шанси потонути в глибині її очей. Не дивно, що прихильники зірки оцінили її неймовірну красу: "Неймовірне фото, тепле", "Шикарно", "Дуже круте фото", "Як чуттєво, неймовірно", "Сексуальна дівчинка".
Не могли ми оминути увагою Славу Камінську. Співачка поділилася зі своїми фанатами світлиною в купальнику, який виграшно підкреслює її неймовірні вигини. Насолоджуйтеся фото зірки та читайте, що ж про неї думають підписники: "Усе супер, але тату, на мою думку, зайві", Ай, ця баба Слава. Як би хотілося б стати II дідом Владом", "Слава, ти супер. Таке відчуття, що ти з кожним днем стаєш ще молодшою і ще красивішою", "Як завжди, просто супер".
На цьому ми не зупиняємося. От Настя Каменських цього тижня виклала в мережі абсолютно голе фото. Воно спричинило справжній фурор користувачів інстаграму. Читайте, що про світлину зірки думають її підписники: "Настя, як тобі личить костюм Єви", "Чекаємо коментар Потапа", "Хороше фото. Немає до чого причепитися", "Сміливо. Браво. І види красивезні", "Сміливо, класно, гаряче", "Океан ніжності", "Які витончені форми", "Чоловік не ревнує?", "Як же хочеться роздягнутися".
Наостанок залишимо вам Ксеню Мішину, головну героїню проєкту "Холостячка". Красуня виклала в мережу світлини з першого випуску шоу, на яких вона позує у розкішній сукні. Не дивно, що її буквально засипали компліментами: "Красуня", "Богиня", "Те відчуття, коли подавав анкету, але не пройшов", "Яка ж ви ідеальна. Красива дівчина", "Красива, розумна, скромна та сексуальна. Все в одному флаконі".
Вам сподобається: Чому світові дизайнери оголяються на камеру: для чого вони це роблять
- 24 жовтня
-
21:53Батьки назвали доньку на честь провайдера: тепер у них – 18 років безкоштовного інтернету
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
21:10Переведення годинника на зимовий час: яка година зараз в Україні
-
21:0025 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Розбити яблуко горіхами: блогер провів несподіваний краш-тест iPhone 12
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:30Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні
-
20:12Аналітики розповіли, коли почнуть падати ціни на електрокари
-
20:00Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні
-
19:42Не час помирати: Apple планує купити права на показ фільму про Джеймса Бонда на Apple TV +
-
19:135 причин регулярно їсти шпинат
-
18:45МастерШеф 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
18:13Віталій Кличко захворів на коронавірус: як себе почуває мер Києва
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 25 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Штучний інтелект намалював картину у стилі Бенксі: вийшло щось моторошне
-
17:13Наймолодша мільярдерка світу склала ТОП своїх найкращих костюмів на Хелловін
-
16:43Джекі Чан розповів, чому не хоче зніматися у голлівудських фільмах
-
16:16Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски
-
15:44Bugatti випустила шампанське: його присвятили торішньому рекорду
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
14:47Керамічне скло iPhone 12 випробували на міцність: чохол потрібний?
-
14:35Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
-
14:20Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара
- 24 жовтня
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм
-
18:00Як читати по одній книзі на день: хитрощі, які збільшать ваш словниковий запас
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
- 22 жовтня
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші