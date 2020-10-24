Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з Лесі Нікітюк. Улюблена українська телеведуча розповіла, що на "Танцях з зірками" вона станцює разом з Олею Фреймут. Це має бути щось дуже і дуже непередбачуване. Не дивно, що прихильники Лесі засипали її коментарями під цим постом: "Леся, Ви крута! Почуття гумору круте! Бажаю успіху дівчата та шаленого виступу", "Успіху вам завтра", "Тільки вперед", "Лесю, ти молодець, хоч би що не писали", "Санта або Мейхер – це банальщина. А ось Фреймут яскрава особистість. Я підтримую твій вибір".

Продовжимо з DJ NANA. Красуня виклала в мережу серію світлин, які неабияк розбурхали її підписників. На світлинах Настя позує не лише у купальниках, а й топлес. Тож гортайте серію та читайте коментарі, які залишили їй прихильники: "Здивуй! Давай без трусів", "Красуня", "Яка ж ви красуня", "Анастасія, захоплює ваша творчість і те, як ви її подаєте", "На всіх фотографіях виглядаєш дуже-дуже гарно і сексуально".

Даша Астаф'єва виклала в мережу спокусливий кадр, який заворожує. Просто гляньте у вічі співачці, але будьте обережними. Є всі шанси потонути в глибині її очей. Не дивно, що прихильники зірки оцінили її неймовірну красу: "Неймовірне фото, тепле", "Шикарно", "Дуже круте фото", "Як чуттєво, неймовірно", "Сексуальна дівчинка".

Не могли ми оминути увагою Славу Камінську. Співачка поділилася зі своїми фанатами світлиною в купальнику, який виграшно підкреслює її неймовірні вигини. Насолоджуйтеся фото зірки та читайте, що ж про неї думають підписники: "Усе супер, але тату, на мою думку, зайві", Ай, ця баба Слава. Як би хотілося б стати II дідом Владом", "Слава, ти супер. Таке відчуття, що ти з кожним днем стаєш ще молодшою і ще красивішою", "Як завжди, просто супер".

На цьому ми не зупиняємося. От Настя Каменських цього тижня виклала в мережі абсолютно голе фото. Воно спричинило справжній фурор користувачів інстаграму. Читайте, що про світлину зірки думають її підписники: "Настя, як тобі личить костюм Єви", "Чекаємо коментар Потапа", "Хороше фото. Немає до чого причепитися", "Сміливо. Браво. І види красивезні", "Сміливо, класно, гаряче", "Океан ніжності", "Які витончені форми", "Чоловік не ревнує?", "Як же хочеться роздягнутися".

Наостанок залишимо вам Ксеню Мішину, головну героїню проєкту "Холостячка". Красуня виклала в мережу світлини з першого випуску шоу, на яких вона позує у розкішній сукні. Не дивно, що її буквально засипали компліментами: "Красуня", "Богиня", "Те відчуття, коли подавав анкету, але не пройшов", "Яка ж ви ідеальна. Красива дівчина", "Красива, розумна, скромна та сексуальна. Все в одному флаконі".

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