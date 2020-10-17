Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня відразу ж з гаряченького. Співачка Даша Астаф'єва знялася для журналу Playboy. Під час знімання зірка повністю оголила свій розкішний бюст, а світлини виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйтеся фотографіями красуні та читайте коментарі, які їй залишили під постом прихильники: "2020 починає виправлятися", "Пощастило вашому коханому", "Мрія поета", "Ідеально", "Неймовірно красиво", "Даша, це гарно", "Ідеал", "Красиві фото. Даша приголомшлива", "Оголеність як вид мистецтва", "Я не дуже люблю, коли відомі люди виставляють такі фото на показ, але ви – виключення. Це дуже красиво, таким тілом природа нагородила, його ховати гріх".

Продовжимо з Насті Каменських. Красуня виклала тепле фото у купальнику, яке сподобалося її підписникам: "Яка краса", "Щастить, у вас тепло". Але є й ті, кого не надто потішив пост співачки: "Що ж на бюстгальтер труси не натягуєш? Ще красивіше було б", "Що за прикол фотографуватися з постійно відкритим ротом?".

Чарівна та довгонога Леся Нікітюк переймає естафету. Красуня виклала в мережі світлини, на яких позує у відвертій сукні, що виграшно підкреслює її стрункі ніжки. Просто глянь на цю красу та не полінуйся залишити їй коментар, але не повторюйся: "Шикарна", "Щоб любити ці ноги – потрібен білий Cadillac", "Дуже красиві", "Ракета. Бомба. Пітарда", "Яка худенька", "Ви така упевнена в собі. Я захоплююся вами!"

Ми продовжуємо нашу добірку неймовірної краси. Алла Костромічова цього тижня виклала в мережу круте фото, яке не залишає нікого байдужим. Не дарма ж вона – одна з топових моделей! Читайте, що про цю світлину думають підписники зірки: "Дуже красиве, естетичне фото", "Це мистецтво", "На цьому фото ви схожі на Наталі Портман", "Прекрасна жінка", "Приголомшливе фото розкішної дівчини".

А ми не зупиняємося. До вашої уваги серія фото Тіни Кароль, знята під час останнього випуску шоу "Танці з зірками". Поп-діва позує у розкішній сукні, яка виграшно підкреслює її неймовірну фігуру. Коментатори не забарилися: "Тіночко, що ти з нами робиш?", "Приголомшлива", "Королева", "Я палаю", "Яка красива. З розуму зійти можна".

Наостанок залишаємо вам круте фото MamaRika. Чарівна Настя виклала в мережу світлину, на якій позує в чорному купальнику, хизуючись своєю неймовірною фігурою. Не дивно, що цей кадр дуже сподобався її підписникам: "Блін, ти крута", "Неймовірна", "Бравісімо".

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