Чому світові дизайнери оголяються на камеру: для чого вони це роблять

Журналістка американського GQ Рейчел Таджіан провела розслідування про те, чому в один момент усі модні дизайнери роздяглися – хто на обкладинці глянцю, хто у себе в інстаграмі. Рейчел називає точкою відліку портрети Меттью Вільямса, опубліковані з нагоди його призначення главою Givenchy.

На одному знімку він позує, як і всі його попередники, у костюмі та білій сорочці. На другому – без неї, оголюючи торс з (його улюбленими) ланцюгами та татуюваннями. На цьому, мабуть, наполіг Паоло Роверс – фотограф відомий чуттєвими образами у своїх роботах.

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На обкладинці журналу Purple, представленої декількома днями раніше, на Меттью узагалі немає одягу. Дизайнер прикривається сорочкою, а мармуровий інтер'єр відсилає до античних грецьких статуй.

"Я щойно переїхав у Париж, і тепер ви повинні фотографувати мене як одну з ваших французьких дівчат", – так описала Рейчел цю фотографію.

Навіть креативний директор Деніел Лі, який зазвичай уникає преси, знявся для видання Cultured без сорочки. "Виглядає як милий регбіст", – пише журналістка.

57-річний Рік Оуенс похизувався в інстаграмі своїми м'язами: на чорно-білій фотографії він тримає свого кота, сфінкса. Те саме зробив і Рікардо Тіші, креативний директор Burberry.

Вільямс не першим поставив тренд на оголені фото. Згадайте Іва Сен-Лорана в рекламі його парфуму Pour Hommes 1971 року. Том Форд, відомий провокаційними колекціями для Gucci, знявся без одягу у 1990-х для журналу Out. Марк Джейкобс роздягнувся в об'єктиві Юргена Теллера після схуднення в середині нульових.



Фотографія Марка Джейкобса

З дизайнерів усі ці чоловіки перетворилися на селебріті. Поп-культура поглинула модну індустрію. Дивно, що Карл Лагерфельд, якому приписують винахід феномена "селебріті-дизайнерів", сам ніколи не роздягався на публіці (якщо взагалі з'являвся без краватки).

"Як і моделі Playboy, ці дизайнери знають, що показати все – означає у певному сенсі нічого не показати", – підсумувала Рейчел.

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