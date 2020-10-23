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Холостячка 2020: дивитись онлайн 1 випуск шоу з Ксенією Мішиною

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Головна героїня проєкту Холостячка 2020 - фото 1
Головна героїня проєкту Холостячка 2020

На СТБ стартувало реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукатиме акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн прем'єру!

У 1 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина познайомилася з усіма хлопцями, які будуть боротись за її серце. 31-річна акторка вірить, що знайде супутницю для життя на проєкті.

Це цікаво: Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною

Холостячка 1 випуск 1 сезон: Знайомство з учасниками

Перша зустріч чоловіків із холостячкою відбувалася біля будинку.

Холостячка 2020: дивитись онлайн 1 випуск шоу з Ксенією Мішиною - фото 431444

Ксенія Мішина вперше познайомиться з учасниками

Перша вечірка – найвідповідальніша зустріч для холостячки та 25 хлопців. Претенденти на серце Ксенії Мішиної вперше познайомляться з нею та спробують справити добре враження на красуню. Кожен хлопець намагатиметься вигадати оригінальну появу, щоб точно запам'ятатися холостячці.

Холостячка 1 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 23.10.2020

Ксенія замінить роботу романтичними пригодами

Ксенія Мішина – зірка українських серіалів і просто красуня. Про неї мріють мільйони чоловіків, але через щільний графік роботи у Ксенії зовсім не залишається часу на особисте життя. У реаліті актрисі буде надана можливість на якийсь час забути про роботу і зануритися в пучину романтики. Так хто ж прийшов боротися за серце ефектної Ксенії?

Хто ж вони – головні герої проєкту?

Першим, кого зустріне Ксенія, стане юрист на мільярд Євген Ковтуненко, який володіє відразу двома успішними бізнесами: юридичною компанією і дорогим рестораном. Євген, так само як і Ксенія, весь свій час проводить на роботі, й на особисте життя місця в його графіку немає. Другий претендент на серце холостячки – Сергій Кирієнко, який займається СЕО-просуванням великих сайтів. Сергій веде здоровий спосіб життя і до всього в житті намагається ставитися філософськи. Можливо, саме такий мудрий чоловік зможе сподобатися Ксенії Мішиній?

Холостячка 2020: дивитись онлайн 1 випуск шоу з Ксенією Мішиною - фото 431668

Відомі коміки прийдуть боротися за серце Ксенії Мішиної

У проєкті не обійдеться і без представників шоу-бізнесу. За серце Ксенії боротиметься Олександр Елерт – автор студії Квартал 95, який вже встиг поспілкуватися з Ксенією в соціальних мережах до старту проєкту. Також на першу вечірку приїде і його друг – актор Андрій Рибак, якого глядачі можуть знати по безлічі гумористичних серіалів і шоу. Але чи не зруйнує участь в проєкті дружбу хлопців? І кому дістануться бутоньєрки після першої вечірки?

Одразу кілька хлопців покинули проєкт після першого знайомства. Дивіться, кому ж Ксенія подарувала заповітну бутоньєрку:
*інформація додається...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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