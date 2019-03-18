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Типові помилки під час вибору вина

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Хороше вино коштує дорого – міф - фото 1
Хороше вино коштує дорого – міф / Punch

Як вибрати вино в супермаркеті? Зібрали думки сомельє і винних експертів. Читайте декілька правил, яких варто дотримуватися при виборі вина в магазині.

Мені напівсолодке. Традиція купувати напівсолодкі вина з'явилася у радянські часи. Пити можна було тільки те, що вироблялося в СРСР, а якістю ці вина не відрізнялися.

І ще: Учені зробили несподіване відкриття про вино

Сухі вина пити було зовсім неможливо, а напівсолодкі – ще сяк-так, адже цукор заглушав недоліки вина.

Хороше вино коштує дорого. Недороге вино не обов'язково буде поганим. Є чудові, відкриті і легкі вина за 100 грн. Вони приносять масу задоволення – головне ви не чекаєте від них чогось надзвичайного. У більшості великих виробників є свої бюджетні лінійки, яким можна довіряти.

Гвинтові пробки – ознака підробки. Багато хто, побачивши кручену пробку, лякаються і думають, що вино розлили десь у Броварах. Це абсолютна неправда. Зараз така пробка отримує все більшу популярність не тільки в країнах Нового Світу, а й у традиційних виноробних регіонах Франції і Італії.

Осад – значить забарвлене вино. Невеликий осад у вині – це не привід панікувати. Причиною цього може бути випадання природного осаду танінів і фарбувальних речовин в процесі старіння вина або обмеження виноробом використання хімічних препаратів.

Біле – до риби, червоне – до м'яса. Найпоширеніший міф, що біле вино підходить тільки до риби, а червоне – виключно до м'яса. Це помилка, яка неймовірно обмежує людину у смаках. Є біле вино, яке чудово підходить до курки, індички і навіть до свинини. Взагалі, одна з найважливіших деталей у вивченні вина – це те, як воно доповнює гастрономію.

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Джерело: independent
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