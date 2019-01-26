Учені зробили несподіване відкриття про вино

Чому жінкам не варто відмовлятись від вина

Науковці виявили нову корисну властивість вина для жінок.

Американські дослідники дійшли до висновку, що вживання вина допомагає жінкам контролювати свою. вагу. Це підтвердив експеримент за участю майже 20 тисяч американок.

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Результати показали, що ті піддослідні, які полюбляли випити небагато вина, значно повільніше набирали зайві кілограми, аніж ті, хто взагалі не вживав спиртного. На думку науковців, калорії у вині не так впливають на фігуру, як жири інших продуктів, адже організм змушений пришвидшувати метаболізм, щоб вивести токсини.

Тому червоне вино є одним з варіантів, як жінкам тримати себе у формі, однак медики наголошують, що не варто забувати про те, що алкоголю має бути невелика доза.

Чому жінкам не варто відмовлятись від вина

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