Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино

Прості та смачні рецепти домашнього вина, яке ви зможете зробити вже сьогодні. Як правильно приготувати вино вдома розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Любите домашнє біле напівсолодке вино? Тоді обов'язково спробуйте приготувати це вино в домашніх умовах. Аромат і смак готового напою вас потішить і навіть зможе підкорити. Шукайте рецепти домашнього вина на будь-який смак у нашій добірці!

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Біле домашнє напівсолодке вино

Продукти:

Виноград 10 кг

Цукор 3 кг

Яєчний білок

Вино з білого винограду

Як приготувати біле домашнє напівсолодке вино:

Перебрати виноград. Потім його добре потовкти. Має вийти досить велика кількість виноградного соку. Накрийте добре марлею і залиште на п'ять днів. Потім процідіть сік через сито. Перелийте сік в підходящу ємність (банку). Додайте цукор. На банку надіньте медичну рукавичку. Через три тижні рукавичка опаде. Злийте виноградне вино. Щоб домашнє біле напівсолодке вино стало красивим за кольором, потрібно його освітлити. Найшвидший метод освітлення: збити яєчний білок і вилити його у вино. Вже через 7 годин вино стане світлим, красивим і прозорим.

Домашнє вино з чорноплідної горобини

Продукти:

Горобина чорноплідна 5 кг

Цукор 4 склянки

Домашнє вино з горобини

Як приготувати домашнє вино з чорноплідної горобини:

Гілочки обірвати, прибрати сміття і все пересипати у велику каструлю. Ягоди не мити! На ягодах живуть дикі дріжджі, які і будуть працювати і робити з соку вино. Блендером п'ять кілограмів ягід за 10 хвилин перетворюється на кашоподібну масу. Засипати цукру 3 склянки на 5 кг ягід. Обірвані гілочки пов'язати в марлевий вузлик і покласти у каструлю: на гілочках теж повно дріжджів. Залишити каструлю приблизно на тиждень бродити в теплому місці, раз на добу перемішуючи вміст, щоб не утворилася цвіль. Вичавлений сік залити в банку для подальшого бродіння і дозрівання вина. Щоб повітря не проникало в банку, зробити гідрозатвор. Чекати доведеться тижні три, не менше. Але, вино того варте.

Глінтвейн з червоного вина з зеленим чаєм

Продукти:

Червоне вино 1 літр

Яблуко 0,5 шт.

Апельсин 4 часточки

Лимон 2 часточки

Кориця 1 паличка

Чай чорний 1 ч.л.

Запашний перець горошком 5 шт.

Гвоздика 3 бутона

Мелена кориця 0,3 ч.л.

Глінтвейн з червоного вина

Як приготувати глінтвейн з червоного вина з зеленим чаєм:

Зелений чай покладіть в будь-яку ємність, залийте окропом і дайте настоятися 10 хвилин. Апельсин, яблуко і лимон помийте, висушіть і відріжте від кожного потрібну пропорцію. Від яблука половину, яку поріжте часточками, лимона 4 часточки, а апельсина два шматочки. Вино перелийте в каструлю, яку поставте на плиту. Налийте до вина заварений чай і покладіть паличку і мелену корицю, духмяний перець горошком і гвоздику. Додайте порізані фрукти і цитрусові. Підігрійте вино до 70 градусів, процідіть напій через сито, розлийте по келихах і насолоджуйтеся щедрим смаком глінтвейну.

Пунш на основі червоного вина

Продукти:

Вино червоне сухе 1 пляшка

Бренді 180 г

Лікер малиновий або апельсиновий 180 г

Лимони (для соку) 2 шт.

Малина або апельсин для прикраси

Пунш: класичний рецепт алкогольний

Як приготувати пунш з червоного вина:

У великому глечику змішати вино, бренді, лікер і лимонний сік. Поставити глечик з пуншем з червоного вина в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Склянки наповнити льодом і залити охолодженим пуншем. Подавати пунш з червоного вина з ягодами малини або часточками лимона.

Домашнє вино з винограду

Продукти:

10 кг винограду

2,5-3 кг цукру

Домашнє вино з винограду

Як приготувати домашнє вино з винограду:

Взяти виноградні грона і обірвати з них все ягоди. В емальованому відрі невеликими порціями тиснути виноград руками. Потім прикрити ємність марлею і залишити для бродіння в теплі приблизно на 4-5 днів. При цьому 2 рази на день виноградну масу перемішувати дерев'яною лопаткою. Після того як роздавлений виноград підніметься, потрібно відкинути його на друшляк для стікання соку і вичавити через марлю. Потім перелити чистий виноградний сік в банки, насипати цукровий пісок і перемішати. На горлечко банки надіти промиту медичну рукавичку, проколоти в пальцях голкою кілька дірочок і щільно обв'язати гумкою по колу. Залишити вино для бродіння на 2-3 тижні при кімнатній температурі. Обов'язково стежте за рукавичкою. Спочатку процесу вона надувається, а коли здметься, це знак того, що вино готове.

Вино з винограду Ізабелла в домашніх умовах

Продукти:

15 кг винограду

Цукор за смаком

Вода за необхідності

Домашнє вино з винограду Ізабелла

Як приготувати вино з винограду Ізабелла в домашніх умовах:

Відібрані для приготування вина ягоди роздушіть руками або картопляним пресом. Отриману мезгу залиште на 3-4 дні і помішуйте 1-2 рази на добу. Потім процідіть через марлю і відіжміть сік. Якщо він вийшов занадто кислим, додайте до нього 50-500 мл води (на 1 л соку). Перелийте сік в бутель, заповнивши його на 2/3, додайте половину цукру (з розрахунку 100-150 г на 1 л соку), герметично закрийте гідрозатвором. Через 5 днів додайте половину цукру, що залишилася, розбавивши його в 0,5 л сцеженного соку. Ще через 5 днів додайте цукор, що залишився. Всього бродіння триватиме 35-70 днів. Коли рукавичка опаде, саме вино посвітлішає, а на дно опуститься осад, акуратно перелийте вино в чисту ємність, знявши з осаду. На цьому етапі можна додати ще цукру.

Домашнє вино з винограду без цукру

Продукти:

Білий виноград

Вино без цукру: рецепти та поради

Як приготувати домашнє вино з винограду без цукру:

Відібрані ягоди роздушіть і дайте відстоятися протягом 12-18 годин в прохолодному місці, а потім профільтруйте і видаліть мезгу. Отриманий сік перелийте в бутель, закрийте затвором і залиште при кімнатній температурі бродити на 3 тижні. Потім перелийте вино в чисту ємність, щільно закрийте її і залиште ще на 3 тижні добродити. Через деякий час знову перелийте вино в чисту ємність, закупорте і залиште ще на 1 місяць, після чого знову перелийте, знявши з осаду. Якщо вино залишається мутним, помістіть ємність з ним в темне місце з температурою від 0°С до 6°С на кілька тижнів, за цей час муть піде в осад. Готове вино розлийте по пляшках і пробуйте або помістіть на зберігання в льох.

Вино з винограду з додаванням води

Продукти:

2 кг винограду

3 л води

0.8 кг цукрового піску

1 ст.л. сухих дріжджів

1 ч.л. мигдальної есенції (за бажанням)

Вино з винограду з додаванням води

Як приготувати вино з винограду з додаванням води:

Виноград складіть у велику емальовану ємність, злегка придушіть і залийте гарячою водою. Зверху накрийте тарілкою і встановіть вантаж. Через 3-4 доби отриману рідину процідити через кілька шарів марлі в скляну банку. За необхідності долийте воду, щоб вийшло 4.5 л соку. Додайте 4 ст. цукру, розмішайте до його повного розчинення. Додайте есенцію і дріжджі, накрийте кришкою з водозатвором або гумовою рукавичкою. Приберіть в тепле місце. Після того, як молоде виноградне вино перестане бродити, витримаєте його ще 2-3 доби для випадання осаду. Дуже акуратно злийте напій в пляшки, укупорьте їх і залиште для дозрівання на кілька місяців.

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