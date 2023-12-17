ТІНА КАРОЛЬ та PROBASS ∆ HARDI дали нове звучання щедрівці "Ой сивая тая зозуленька"

Напередодні Різдва українські виконавці випустили чимало версій популярних в Україні колядок і щедрівок. Серед них – "Ой сивая тая зозуленька".

ЇЇ переосмислили українська співачка Тіна Кароль та гурт PROBASS ∆ HARDI. Вони випустили спільну музичну роботу.

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До вашої уваги нова версія стародавньої української різдвяної щедрівки "Ой, сивая тая зозуленька". Слухайте її разом з нами на Радіо МАКСИМУМ!

Ми хотіли поєднати етнокод з актуальним звучанням сьогодення, у такий спосіб передати нащадкам незмінене, автентичне першоджерело національного українського фольклору та приправити це все потужним електронним звучанням,

– говорять автори.

Зазначають, що нова робота розпочинається з оригінального звучання народної пісні. Вона поступово трансформується у сучасний музичний твір. За словами творців, саме поєднання етно та техно символізує проростання давнього коріння у молоді паростки.

Тіна Кароль та PROBASS ∆ HARDI – Ой, сивая тая зозуленька: слухайте щедрівку

Виконавці зазначають, що це гарна згадка про те, що українська культура сьогодення зберігає цінний пласт різдвяних традицій у музиці. Водночас час не стоїть на місці, змінюючи все, зокрема класику.

Для виконавців принципово робити нову українську музику та шанувати культурну спадщину предків.

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