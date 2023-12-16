Зимова казка: Христина Соловій випустила мініальбом "Різдвянії сни"

Українська виконавиця Христина Соловій продовжує радувати підписників новими роботами. Цього разу вона презентувала мініальбом "Різдвянії сни".

Напередодні Різдва та новорічних свят українська виконавиця Христина Соловій запрем'єрила новий мініальбом. Пісні вже доступні на всіх музичних платформах.

Цікаво: АСАФАТОV – Ти моя: слухайте романтичну новинку від українського виконавця

До альбому увійшли чотири пісні: "Народився Бог на санях" (на вірш Богдана-Ігоря Антонича), "В зеленім ліску", "Маланка" та "Ци дома дома білий молодче". Тривалість мініальбому становить вісім хвилин.

Хай це Різдво для всіх нас буде у свідомості та звʼязку з нашим корінням. А дії та помисли – линуть до тих, хто захищає нас, нашу землю, культуру, традиції, – зазначила виконавиця.

У цих композиціях Христина Соловій поєднує традиційні українські мотиви та сучасні звучання, створюючи різдвяну містерію з вічних образів, які є провідниками до життя. Вона відображає важливість та красу української культури, пропонуючи слухачам відчути Різдво через музику.

Цього релізу не мало бути з різних причин. Але те, що мені все-таки вдалося, попри все, його записати і видати – моє маленьке різдвяне диво. Ділюся з вами "Різдвяними снами". Забирайте і грійтеся, – пише Христина.

Нагадаємо, що у жовтні Христина Соловій разом із гуртом "Жадан і Собаки", вокалістом якої є письменник Сергій Жадан, випустили спільну пісню-маніфест любові до світу "Серце" та однойменний кліп.

І ще: Український виконавець Адамян Самвел презентував нову пісню "Я і ти"