Юля Юріна випустила зимовий мініальбом "Пісні на Різдво"

Юля Юріна випустила святковий мініальбом "Пісні на Різдво". У ньому вона презентувала власну інтерпретацію українських обрядових пісень – колядок та щедрівок.

Артистка продовжує поєднувати фольклорний та авторський напрямки у своїй творчості. Нові пісні з альбому вже доступні на всіх музичних платформах.

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До "Пісні на Різдво" увійшли чотири традиційних українських зимових пісні. У них співачка поєднала класичне та сучасне виконання щедрівок та колядок

Я дуже давно гріла думку про те, що хочу заспівати та зробити хоч невеличку збірку справжніх автентичних пісень, як це робить колектив “Древо”, щоб наступні покоління знали як звучить та чи інакша традиційна пісня, – розповіла співачка в коментарі СЛУХ.

Композиції "Ластівочка" та "Ой у Києві та й на камені" виконані акапельно, у традиційній народній версії. Так Юріна висловлює повагу до роботи, яку зробили фольклористи, щоб ці традиційні пісні дійшли до нас та були почуті».

Треки "Грай море" та "Щедрий вечір" – авторське переосмислення традиційних пісень у сучасному вигляді. Аранжування для "Щедрого Вечора" робив музикант та бітбоксер UANOBODY, а над інструменталом "Грай море" працював продюсер MLB.

Юля Юріна

Вперше пісню "Грай море" було презентовано на сольному концерті артистки в Bel Etage у Києві наприкінці вересня. Тоді Юля сказала, що якби могла взяти участь у національному відборі на "Євробачення", то подавалася б саме з цією піснею.

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