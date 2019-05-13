Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні

Українська співачка Тіна Кароль засвітилася в пікантному бікіні на відпочинку. Шанувальники у захваті від фігури співачки.

Фото знаменитості розмістили на фан-сторінці в Instagram. На фотографії Кароль позує на пляжі в чорному купальнику і демонструє стрункі ноги. Шанувальники назвали співачку красунею і похвалили за шикарну фігуру.

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Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні

Нещодавно Тіна також відвідала грандіозне відкриття нового представницького магазину сумок "Balmain". Для такої події Тіна обрала класичний варіант – маленьку чорну сукню.

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