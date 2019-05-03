Тіна Кароль поділилася сексуальним знімком з глибоким декольте

Зваблива українська поп-співачка Тіна Кароль підкорила своїх підписників пікантним знімком, на якому засвітила пишні груди. Колаж з двох фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники у захваті.

Тіна Кароль позувала в елегантному вбранні з глибоким вирізом у зоні декольте. Її спокусливий образ вразив фоловерів, які засипали красуню численними компліментами.

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Співачка на знімку загадково посміхається і чуттєво дивиться вдалину. Чорно-білі тони додають ще більше інтимності кадру.

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