Тіна Кароль знялася у відвертій сукні: ніжні кадри

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новими грайливими знімками. Фото з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Спокуслива співачка як завжди створила колаж з двома фото. На чорно-білих знімках Кароль позує, сидячи у плетеному кріслі. Для зйомки зірка одягла шифоновий наряд з прозорою темною спідницею і світлим корсетним верхом з глибоким декольте.

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Друге фото показує фрагмент зображення, на якому Кароль в цьому ж вбранні посміхається, поклавши підборіддя на зап'ястя. Всього за годину знімок зібрав майже 20 тисяч лайків.

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