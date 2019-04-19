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Тіна Кароль спокушає прихильників оголеними ніжками та глибоким декольте

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Тіна Кароль – співачка з бездоганним смаком. Вона визнана однією з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Дивіться, який образ вона приміряла цього разу.

Кожен сценічний образ Тіни продуманий до дрібниць. На світські заходи співачка теж обирає вбрання, яке їй ідеально пасує. Нещодавно вона відвідала грандіозне відкриття нового представницького магазину сумок "Balmain". Для такої події Тіна обрала класичний варіант – маленьку чорну сукню.

І ще: Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу

Фасон сукні чудово підкреслює усі принади зірки. Вбрання виконане повністю з чорного оксамиту. Топ-бюст'є з пікантним декольте додає родзинки образи, а розріз до стегна робить Тіну ще сексуальнішою. Червона помада та укладка довершують образ.

До теми: Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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