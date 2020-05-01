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Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
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Простір сьогодні визначається не лише як ознака геополітичної реальності, але і як координати нашої персональної присутності у ньому. І навіть як певний культурний, медійний і соціальний продукт, змінний в історичному контексті, прикладами якого не в останню чергу є ці самі книжки.
Мічіо Кайку. Гіперпростір
Л.: Літопис, 2019
Автор цієї книжки відповідає на питання, чи існують ще виміри, крім звичних трьох просторових і одного часового. Чи можливо подорожувати в часі й змінити минуле? Чи існують паралельні світи? Багато з нас замислювалися над цим, однак донедавна науковці відкидали такі ідеї. Тепер усе змінилося, і ці питання стали темою інтенсивних наукових досліджень. Тож книжка "Гіперпростір" – це справжня наукова одіссея крізь паралельні світи, викривлений простір-час і десятий вимір, а також захоплива розповідь про пошук славнозвісної "теорії всього", яка б об'єднала всі сили природи й розкрила таємницю походження Всесвіту.
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Катерина Міщенко, Сюзанна Штретлінг. Рухливий простір
К.: Медуза, 2019
Досліджуючи таке просте, здавалося б, явище, як "простір", який нібито довкола нас, авторки цієї книжки нагадують, що донедавна територіальна політика винесла його в геополітичний центр і водночас перетворила на табуйовану зону. Натомість пізніше виникає топографічний поворот, першочергове завдання якого – розглядати простір не як "природну, географічно задану величину, яка спершу була порожньою ємністю і просто потребує заповнення, а як певний культурний, недійний і соціальний продукт, змінний в історичному контексті". Тож спроба нового погляду знаходить своє вираження вже в заголовку антології. "Рухливий простір", як стверджують авторки, це не стійкий, утверджений, непорушний а "процесуальний простір, рухливий і плинний, але його можна розхитати, він крихкий, недовершений і неконсолідований, це простір з відкритими флангами та вразливими зонами".
Паскаль Гілен. Перформування спільного міста. На перетині мистецтва, політики й громадського життя
К.: Ist Publishing, 2019
Місто, спільнота та музей – це головні теми, з якими працює автор цієї збірки, провідний соціолог культури. Він визначає головні принципи існування у спільному міському просторі та ставить питання: чи можливе спільне місто сьогодні і якщо так, то які шляхи його створення? До інших ключових питань книжки також належать: сучасне становище культурних інституцій у світі, майбутня роль музеїв, художніх академій та виклики, на які доводиться відповідати інституціям у спільному місті. "Місто завжди перебуває в русі, й будь-яка типологія, що намагається його зафіксувати, не бере до уваги складнощів реального життя", – пише автор, наголошуючи на співучасті та співіснуванні в безладі міського життя.
Історія європейської ментальності. За редакцією Петера Дінцельбахера
Л.: Літопис, 2019
Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено у цій книжці крізь призму формування і розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, "свого" й "чужого", простору і часу тощо. Доступний виклад матеріалу заохотить до читання усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів. При цьому нам нагадують, що термінові "ментальність" донедавна закидали загальність, відсутність достатньої диференційованості й зашироку глобальність, тому нині ведуть мову про кризу або й про кілька криз історії ментальності. "Знову й знову з'являються праці, які справді можна схарактеризувати лише як "ментально-історичні", – нагадує післямова, – які, однак, оминають це поняття і ведуть натомість мову про "історію культури й історію ідей", про "форми" або "уклади життя", про "історичну антропологію" тощо. А те, що в деяких публікаціях часом трапляється ще й невідповідне вживання терміна з метою привернення уваги, не свідчить про якусь своєрідність цього слова".
Олена Любченко. Переписати життя: як і що змінювати, щоби стати щасливою людиною
К.: Книголав, 2020
Авторка цієї книжки розповідає, де шукати причини, коли здається що все чудово, але відчуття щастя все одно немає. Вона пояснює важливість внутрішнього задоволення, балансу й адекватного розуміння щастя для гармонійного й усвідомленого життя. Також наводить приклади зі своєї психологічної практики, розбирає на реальних кейсах причини занепокоєння та поганого настрою, дає поради, що робити в подібних ситуаціях. Адже часто багато хто відчуває порожнечу всередині тіла, коли на перший погляд життя здавалось ідеальним. Якщо хоч на хвилину ви замислювалися над цим, то ця книга – ваш рятівник у світі важких рішень та емоційних гойдалок, і саме час переписати своє життя з чистого аркуша.
Ігор Бондар-Терещенко
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