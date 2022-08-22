"Ти неймовірна, ніжна, чарівна": Quest Pistols переспівали українською свій хіт

Відомий гурт Quest Pistols під час благодійного концерту виконав свою популярну пісню "Ты так красива" українською мовою, захопивши слухачів. Зацініть!

Популярний гурт Quest Pistols виступив на благодійному концерті у Польщі, де здивував українською версією одного зі своїх хітів. Відзначимо, що музиканти за період творчості продукували контент лише російською, тож це неабияк вразило прихильників. Уривок з виступу розлетівся у TikTok, зібравши понад 250 тисяч переглядів.

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"Ти неймовірна, ніжна, чарівна, поруч з тобою поводжуся дивно. Як це змінити, це просто насилля, така ти чарівна, але невільна", – проспівали зі сцени. Зважаючи на війну в Україні, ці рядки отримали особливе звучання. Тож тепер фанати закликають гурт зробити студійний запис української версії треку.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що недавно свій хіт "Я солдат" переробив українською і Сергій Бабкін. Ще у березні він створив нову версію, але лише зараз записав її на відео. Зацінити пісню можна тут.

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