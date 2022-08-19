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На землі, в повітрі і на морі: Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили новий хіт

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На землі, в повітрі і на морі – новий хіт українських співаків - фото 1
На землі, в повітрі і на морі – новий хіт українських співаків / Скриншот з кліпу

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя та Юрій Горбунов знову об'єднались, щоб презентувати нову бойову пісню "На землі, в повітрі і на морі". Вмикайте новинку та заряджайтесь запалом до перемоги!

Українські співаки продовжують збиратись разом, щоб створювати патріотичні хіти. Не стала винятком і колаба Олександра Пономарьова з Михайлом Хомою (DZIDZIO), ведучим Юрієм Горбуновим та лідером гуртом "Антитіла" Тарасом Тополею, які випустили трек "На землі, в повітрі і на морі", пише Радіо MAXIMUM.

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До нової бойової пісні долучились Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. В ефектному відео можна побачити кадри не лише з музикантами, а реальні моменти з початку війни та з фронту.

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Юрій Горбунов На землі, в повітрі і на морі, дивіться кліп онлайн:

На землі, в повітрі і на морі (Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Юрій Горбунов), текст пісні:

Десь о п’ятій ранку в лютому
Розпочалася війна
В цьому лютому – незабутому
Вся країна натягнулась мов струна

І тоді Вона піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків

Ворогам не буде спокою
На Вкраїнській цій землі
Буде відповідь жорстокою
В кожнім місті і селі

Бо Вкраїна вся піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків

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