На землі, в повітрі і на морі: Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили новий хіт

На землі, в повітрі і на морі – новий хіт українських співаків / Скриншот з кліпу

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя та Юрій Горбунов знову об'єднались, щоб презентувати нову бойову пісню "На землі, в повітрі і на морі". Вмикайте новинку та заряджайтесь запалом до перемоги!

Українські співаки продовжують збиратись разом, щоб створювати патріотичні хіти. Не стала винятком і колаба Олександра Пономарьова з Михайлом Хомою (DZIDZIO), ведучим Юрієм Горбуновим та лідером гуртом "Антитіла" Тарасом Тополею, які випустили трек "На землі, в повітрі і на морі", пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Бабкін переклав українською свій хіт "Я солдат" – відео

До нової бойової пісні долучились Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. В ефектному відео можна побачити кадри не лише з музикантами, а реальні моменти з початку війни та з фронту.

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Юрій Горбунов – На землі, в повітрі і на морі, дивіться кліп онлайн:

На землі, в повітрі і на морі (Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Юрій Горбунов), текст пісні:

Десь о п’ятій ранку в лютому

Розпочалася війна

В цьому лютому – незабутому

Вся країна натягнулась мов струна

І тоді Вона піднялася

З Богом в серці, за своє

І одразу ж об’єдналася

І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків

Ворогам не буде спокою

На Вкраїнській цій землі

Буде відповідь жорстокою

В кожнім місті і селі

Бо Вкраїна вся піднялася

З Богом в серці, за своє

І одразу ж об’єдналася

І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків

Читайте також: Душевно, по-домашньому: Jerry Heil та Леся Нікітюк висміяли росіян, які тікають з Криму