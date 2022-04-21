"Ти моє серденько, я не можу жити без серденька": з якого фільму ця фраза

Слова "А ти моє серденько, я не можу жити без серденька" отримали особливе значення після вторгнення окупантів в Україну. Ця фраза супроводжує щемливі відео про нашу країну, прикрашає одяг та передає все, що українці так хочуть сказати. Тому ви здивуєтесь, з якого саме фільму взято цю цитату.

Під час війни доволі складно передати всі емоції, які відчувають люди до своєї країни, до своєї домівки, до своїх близьких. Тому не дивно, що соцмережі захопили відео зі звукорядом, де дуже чуттєво лунає фраза "А ти моє серденько...я не можу жити без серденька", пише Радіо MAXIMUM.

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Ось лише кілька прикладів того, які зворушливі ролики поширюються з цією цитатою:

Фраза "А ти моє серденько... я не можу жити без серденька" взята з фільму "Кокаїн" (Blow) 2001 року. Кримінальна драма, яка базується на реальній історії контрабандиста Джорджа Джанга, має доволі яскравий сюжет.

У центрі подій звичайний хлопець Джордж з передмістя, який вирішив, що стане першим американцем, який імпортує кокаїн у справді значних обсягах. Тож юнак створює власний ринок доволі хитро, викликаючи залежність у найвідоміших людей в країні. Звісно ж, гроші та слава не змусили на себе довго чекати, але з ними прийшли у проблеми.

У головних ролях зіграли Джонні Депп, Пенелопа Крус, Франка Потенте, Пол Рубенс, Емма Робертс та інші. У стрічці саме персонаж Деппа каже маленькій дівчинці ці слова про серце, які особливо звучать саме українською мовою.

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