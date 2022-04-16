Актор Г'ю Джекман познайомився з хлопчиком Костею з Одеси: зворушливе відео

Джекман познайомився з хлопчиком, який врятувався від війни

У всьому світі зірки підтримують Україну. Не став винятком голлівудський актор Г'ю Джекман. Напередодні він познайомився з хлопчиком Костею з Одеси.

Зворушливе відео зірка фільму "Росомаха" виклав на своєму інстаграмі. І його вже переглянули майже 300 тисяч разів.

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Костю з Г'ю познайомила волонтерка Юлія з румунського Unicef. Вона саме спілкувалася з актором за допомогою відеозв'язку та показала йому штаб. У ньому саме мешкають діти, яким довелося виїхати з України через війну.

Під час розмови дівчина розповіла про Костю, котрий намалював персонажа фільму "Люди Ікс" Росомаху, чию роль Джекман і виконував.

Щоразу, коли наші серця б'ються, дітей змушують покинути рідний дім через війну в Україні. Моє серце розривається за всіх, але розмова з Юлією у центрі Unicef, дала мені надію, – наголосив він.

Актор додав, що вдячний волонтерці за роботу. А також за те, що роблять для дітей, котрі постраждали від війни в Україні та всьому світі.

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